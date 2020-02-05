劇情涉性虐待 片商賣正版A片仍遭起訴

台北地檢署認為IPPA僅擁有A片的智慧財產權，實際販售者為周男，今依妨害風化罪起訴周男。（資料照）

2020-02-05 12:01:54

〔記者錢利忠／台北報導〕經營A片生意的楊姓男子，與日本「知的財產振興協會」（IPPA）在華辦事處代表羽部康裕有宿怨，楊男得知台北市八德路上的「東京熱便利屋」有賣IPPA審核過的性虐待類別A片，為此檢舉該店周姓負責人、羽部康裕及IPPA日本理事長島崎啟之；台北地檢署認為IPPA僅擁有A片的智慧財產權，實際販售者為周男，今依妨害風化罪起訴周男，另2人則不起訴。

據悉，楊男曾因販售日本盜版A片而被IPPA檢舉，因而對IPPA心生怨懟，去年委託友人攜帶密錄器前往北捷忠孝新生站附近，對周遭販售A片的商家進行蒐證，並在專門販售日方授權正版A片的「東京熱便利屋」，買了8部關於性虐待劇情的A片，據此向檢警單位提出檢舉。

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周姓負責人到案後供稱，他所販賣的A片，都是經過IPPA同意在台販售的正版貨。羽部康裕、島崎啟之2人的律師則向檢方指出，IPPA只負責保障A片工作者權益，以及維護影片相關的智慧財產權等事宜。

檢方勘查周男販賣的8部正版授權A片，內容都是涉及性虐待、綑綁等劇情，被歸類為「硬蕊」的範疇，因此認為周男涉嫌販賣猥褻物品，將周男起訴。

大法官會議釋字617號解釋，猥褻的文字、影音光碟、資訊，分成兩大類，第一類指含有暴力、人獸交、性虐待、群交等，無藝術性、學術性、醫學性的變態性交鏡頭。並引用英文的「hard core」，取其意為「硬」，因此稱作「硬蕊」。而「蕊」之意則意指承載數位積體電路的物品，例如DVD、IC晶片等。

另一類則稱為「軟蕊」，意旨除了第一類之外的猥褻文字、影音光碟及資訊，客觀上足以滿足或刺激性慾，令人感覺不堪呈現於眾或不能忍受而拒絕，即內容雖猥褻，但不算變態的資訊；大法官認為，此類資訊若有採取安全阻隔措施可不罰。

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