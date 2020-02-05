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基隆民宅深夜疑瓦斯外洩氣爆1死 重傷者未脫險境

位於氣爆屋後方的劉家，屋內嚴重受到影響屋內玻璃幾乎全部碎裂，屋內劉姓少女手腕也遭碎玻璃割傷。（記者吳昇儒攝）

位於氣爆屋後方的劉家，屋內嚴重受到影響屋內玻璃幾乎全部碎裂，屋內劉姓少女手腕也遭碎玻璃割傷。（記者吳昇儒攝）

2020-02-05 10:41:00

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市中山區中和路內一處公寓2樓4日深夜發生氣爆意外，屋內陷入火海。27歲盧姓男子逃到一樓梯間，大聲呼救，並喊「快救我爸爸！」，附近鄰居破門救人，只見留在屋內男子已燒成焦屍，周邊多間民宅毀損，多人受傷。而在屋內身亡的男子，則為盧男母親生前的同居男友。警、消初步調查，該處疑因瓦斯外洩產生氣爆，才會發生意外。

氣爆屋後方公寓玻璃遭震碎。（記者吳昇儒攝）

氣爆屋後方公寓玻璃遭震碎。（記者吳昇儒攝）

基隆市消防局於4日深夜10時45分接獲民眾報案指出，中和路一處公寓2樓傳出巨響，冒出火舌，連陽台鐵窗都變形噴飛到馬路上。消防隊員趕抵時，立刻佈線滅火；同行的救護人員看見受傷的盧男全身多處燙傷與另一名遭玻璃割傷手腕的14歲劉姓少女，馬上將2人送往基隆長庚醫院救治。

氣爆屋後方公寓玻璃遭震碎。（記者吳昇儒攝）

氣爆屋後方公寓玻璃遭震碎。（記者吳昇儒攝）

據悉，盧男生父在多年前去世，母親則結識張姓同居男友，並住在盧男家中，盧男母親過世後，盧、張2人相依為命互相照顧，情同父子。張男雖未與盧母辦理結婚登記，但盧男尊稱他為爸爸。

氣爆威力猛烈，連鐵窗都被震到變形飛到馬路上。（記者吳昇儒攝）

氣爆威力猛烈，連鐵窗都被震到變形飛到馬路上。（記者吳昇儒攝）

現場民眾向警方表示，案發當時聽到一聲巨響，結果聽到盧男在樓梯間求援，但因一樓大門受到氣爆影響已經變形，只好強行破壞大門救人。將盧男救出時，聽著他大喊：「快救我爸爸！」救護車一到，救護人員就將盧男送往醫院救治。

鑑識人員前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

鑑識人員前往現場採證。（記者吳昇儒攝）

位於氣爆屋後方的公寓，因受到氣爆影響導致屋內玻璃全破，其中位於正後方的劉家，連裝潢都被震壞，當時切完水果做在沙發上的劉姓少女慘遭碎玻璃割傷手腕。

氣爆威力猛烈，連鐵窗都被震到變形飛到馬路上。（記者吳昇儒攝）

氣爆威力猛烈，連鐵窗都被震到變形飛到馬路上。（記者吳昇儒攝）

經警、消調查人員到場採證後，初步判定是瓦斯外洩，意外引發氣爆，現場造成多名民眾受到輕傷，其中還有1輛路過的計程車，玻璃也受氣爆影響破裂。

盧男在救護人員的攙扶下搭上救護車。（記者吳昇儒翻攝）

盧男在救護人員的攙扶下搭上救護車。（記者吳昇儒翻攝）

傷重的盧男經醫護人員檢傷後，確認他有52％的3度燒燙傷，目前還在插管治療

氣爆屋內一片狼藉，張姓死者遺體被燒焦，陳屍後廚房。（民眾提供）

氣爆屋內一片狼藉，張姓死者遺體被燒焦，陳屍後廚房。（民眾提供）

中，尚未脫離險境。

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