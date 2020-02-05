台東未依規定打方向燈違規案激增10倍 民眾檢舉佔8成

警籲用路駕駛自律遵守交通規則，小心鷹眼就在你身後，遭人檢舉傷荷包。（記者陳賢義翻攝）

2020-02-05 10:31:44

［記者陳賢義／台東報導］台東縣警局統計，去年10月至今年1月，未依規定使用方向燈違規案件達410件，較去年同期激增近10倍，其中民眾檢舉案占8成，籲用路人自律遵守，小心鷹眼就在你身後。

1輛自小客車夜間行經台東市中華大橋北端引道，不但行駛在槽化線上，還未打方向燈即逕自左轉，後方跟進車輛駕駛急踩煞車避免追撞，被突然驚嚇氣得擷取行車紀錄影像向警方舉報，警方以車追人裁罰違規車主。

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縣警局表示，未打方向燈的違規行為，嚴重危害後方車輛安全，也因此有民眾氣憤之餘持行車紀錄器影像親自向警察單位檢舉，提醒車輛駕駛人在起駛前、變換車道或轉彎時，除注意後方來車外，也應養成使用方向燈的習慣，以維行車安全。

縣警局表示，車輛行駛道路，除轉彎30公尺應開啟方向燈提醒後方來車外，在起駛前或變換車道也應顯示方向燈，並持續顯示至完成變換車道或轉彎才可關閉；另外，在超越前方來車時，駕駛必須打左方向燈，完成超車並拉開安全距離後，再打右方向燈切回原先的右側路線行駛。未依規定使用方向燈罰鍰罰自去年10月2日起，從600元以上1800元以下提高至1200元以上3600元以下，籲用路人共同維護別人安全也守護自己的荷包。

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