8年前父死理賠近千萬 子向母討186萬勝訴

父親車禍往生留近千萬理賠金等，兒8年後向母親追討，橋頭地院判勝訴。（記者鮑建信攝）

2020-02-05 07:35:21

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓婦人因丈夫車禍往生，領取理賠金等近千萬元，不料8年後兒子長大成人，認為這些錢為特有財產，子女應有持分，打官司向母親追討186萬元，橋頭地院調查陳婦無法舉證拿這筆錢，用於對子女有益之處，判決小孩勝訴，可上訴。

1991年10月中旬，宋男與陳婦結婚，婚後育有2男2女。2011年11月20日，宋男發生車禍，隔天傷重身亡，當時4名子女均未成年，所以相關車禍賠償及職災賠償等事宜，均由她們的法定代理人即陳婦出面請領。

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原告即陳婦的兒子指出，法院審理其父車禍致死案期間，其母和肇事的潘姓被告達成和解她領取180萬元，另有強制汽車責任保險金160萬元，及職業災害補償620萬元等共960萬元。

他說，至今媽媽未將他應得財產即車禍賠償5分之即136萬元、強制汽車責任保險理賠金6分之1即26萬元、職災補償5分之1即124萬元給他，因此要求返還共186萬。

陳婦坦承領到這錢些，但其中250萬元已給另名兒子，還支付其夫喪葬費用、房屋修繕費及原告尚未成年前的教育及生活費用，並償還丈夫生前負債及其他支出等，所剩不多，至多僅願給付150萬元等。

橋頭地院指出，父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務。未成年子女，因繼承、贈與或其他無償取得之財產，為其特有財產。父母對於未成年子女之特有財產，有使用、收益之權。但非為子女之利益，不得處分之，民法第1084條、第1087條、第1088條分別定有明文。

又查，原告、被告及其他宋男的繼承人，均已拋棄繼承，為兩造所不爭執，則關於宋男所遺繼承債務即非兩造應予負責清償的債務，復不得以原告特有財產支付，亦可認定。因此，陳婦所辯不足採，要把錢吐出來。

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