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飆車撞死3人判12年定讞 謝亞軒又因討債砍人遭判刑

謝亞軒討債砍人遭判刑。（資料照）

謝亞軒討債砍人遭判刑。（資料照）

2020-02-04 22:12:44

〔記者楊國文／台北報導〕男子謝亞軒前年在台北市南京東路上競速飆車，撞上人行道撞死3位無辜路人，日前被最高法院依殺人罪判刑12年定讞；謝男先前另被控為了幫友人討債5萬元，在大街上持西瓜刀砍人，被害人幸運未被砍中要害，撿回一命，一審依重傷害罪將謝亞軒判刑5年4月，主嫌黃志恒判5年6月、丁男5年4月；上訴後，高等法院認為謝等人犯行屬刑責較輕的「傷害致重傷害罪」，今改判謝亞軒3年2月、黃志恒3年10月、丁男3年6月徒刑；可上訴。

北檢起訴指出，被害人張男因欠債5萬元，債主找黃志恒、謝亞軒等人幫忙討債，2016年12月2日下午3時，謝亞軒發現張的行蹤，通知友人，會同7名壯漢開車一路尾隨張男，張男在捷運永春站下車，眾人即持西瓜刀、折疊刀追砍張男，張被砍到倒地不起，一度失血過多，幸及時送醫輸血救回一命，警方事後逮捕謝亞軒等人，台北地檢署依殺人未遂罪起訴謝亞軒、黃志恒等人。

台北地院審理認定，謝亞軒等人並無殺人的故意與意圖，但造成張男左手臂和雙腳肌肉萎縮、神經受損，兩腳踝關節僵直無力，跑跳能力明顯受損，達到終身不能回復的毀敗，依重傷害論罪，考量黃、丁2男已與張和解並給付和解金，將3人各判刑5年多。

高院法院審理認為，依卷內、調查事證均無法證明謝亞軒等人事前即有重傷害犯意，於持刀追砍過程中，亦均無法證明有犯意升高的情事，不能僅因告訴人張男所受傷勢已達重傷害程度，即回推認定謝亞軒等人於行為時即有重傷害的故意，因此改為認定謝亞軒3人所犯是「傷害致重傷害罪」，今因此改判謝亞軒3年2月、黃志恒3年10月、丁男3年6月徒刑。

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