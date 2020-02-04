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鬧區飆車撞死3人 謝亞軒判刑12年定讞

二審認為謝亞軒有談和解賠償的誠意，改判12年徒刑，最高法院駁回謝的上訴定讞。（資料照）

二審認為謝亞軒有談和解賠償的誠意，改判12年徒刑，最高法院駁回謝的上訴定讞。（資料照）

2020-02-04 14:34:23

〔記者張文川／台北報導〕23歲男子謝亞軒前年10月傍晚下班尖峰時間，與友人黃佑呈分別駕駛租來的轎車，在車潮擁擠的台北市南京東路4段無照飆速，謝的轎車失控衝進騎樓，撞死3人；一審台北地院依妨害公眾往來安全致死罪，重判謝13年、黃11年徒刑；二審認為謝有談和解賠償的誠意，改判謝12年、黃6年徒刑；最高法院駁回謝的上訴定讞，黃佑呈部分則是撤銷發回更審。

2018年10月11日傍晚近6點，謝亞軒駕駛租來的黑色豐田轎車，與黃佑呈駕駛的白色轎車，從台北小巨蛋旁的健康路，一路狂飆至南京東路4段，2人為了搶快，違規開進公車專用道競飆，謝亞軒在高速中為了閃避安全島，反應不及，車身失控，急速90度大右轉，車身衝撞進騎樓，撞死黃姓夫妻與謝姓保全等3名無辜路人。

一審重判2人各13年、11年，二審高等法院審理時，謝、黃均請求給予自新機會，謝說「我年輕不懂事」，但仍自認是觸犯是刑度較輕的過失致死罪。

高院考量，謝、黃並無犯意聯絡，一審對黃佑呈論罪不當，改依妨害公眾往來安全罪論罪；謝亞軒則在事後已賠償3死者家屬各100萬元，並洽談和解，有賠償誠意，改判謝亞軒12年徒刑，黃佑呈6年。

最高法院日前駁回謝亞軒的上訴，判刑12年定讞，黃佑呈的部分則是撤銷發回高院更審。

民事方面，謝亞軒已與謝姓保全的家屬達成500萬元和解；黃姓夫妻求償3035萬元，案由台北地院審理中，謝母曾提鈔到庭，欲當庭交付200萬元，但因和解條件未達共識，而被當場拒收。

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