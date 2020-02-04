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首頁　>　社會

拿美工刀逼退法警逃出地院 前科男得再多蹲一年牢獄

竹縣槍砲嫌犯何榮淇在法院裁定羈押後破窗逃逸，從法院後方停車場離開。（翻攝畫面）

竹縣槍砲嫌犯何榮淇在法院裁定羈押後破窗逃逸，從法院後方停車場離開。（翻攝畫面）

2020-02-04 14:01:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有傷害致死等多項前科的男子何榮淇，被裁定羈押後竟於新竹地院等候押解時，拾獲施工的美工刀抵住自己脖子，脅迫法警不得靠近而逃出地院，2年後才被逮回籠，新竹地院依脅迫脫逃罪判處他有期徒刑1年。

判決書指出，何榮淇前因違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，於2017年10月3日被檢警拘提到案，當天檢方聲請羈押，經新竹地院法官開庭訊問何榮淇後，裁定羈押，並簽發押票，應解送新竹看守所執行羈押。

法警將僅扣上腳鐐、未戴手銬的何榮淇押解回新竹地院地下室一樓侯訊室途中，何榮淇竟基於脫逃之犯意，以途中所拾獲地院施工中遺留在地上的美工刀，抵住自己頸部，以此方式脅迫法警不得靠近，沿途開啟防火門並反鎖防止法警追捕，逃至一樓A區法官通道，再持滅火器砸破窗戶玻璃，從該窗戶跳出並穿越後方停車場翻越圍籬逃逸無蹤，而脫逃得逞。直到去年9月27日晚間警方才在新北市將他緝獲。

法官審酌被告前有傷害致死、恐嚇取財等犯罪前科，素行不佳，其經依法拘提到案，並經裁定羈押後，本應服從裁判接受羈押執行，詎其竟於法警押解回候訊室途中，趁隙拾起美工刀，以脅迫手段，脫離公權力之拘束及監督，且脫逃後藏匿之期間長達近2年之久，嚴重影響國家司法權有效行使，有害國家公權力之執行及尊嚴，犯罪情節及所生危害非輕，因此依脅迫脫逃罪判刑1年。

何男砸破強化玻璃逃出地院。（記者蔡彰盛翻攝）

何男砸破強化玻璃逃出地院。（記者蔡彰盛翻攝）

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