300萬進口名車一直「顧路」車主怒告原廠詐欺

高雄潘姓男子花大錢買名車卻一再拋錨，氣得他怒告原廠詐欺。照片與新聞當事人無關。（本報資料照）

2020-02-04 13:22:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄潘姓男子花了300多萬買了一輛進口高級名車，開不到3年就在國道上「顧路」，回原廠修了3次還是修不好，潘男認為原廠維修廠為了不他換新車或更換新引擎，只用簡單、便宜的方式修車，於是怒告維修廠人員詐欺得利罪，但檢方認為原廠維修處署並無不當，偵結處分不起訴。

檢方指出，潘姓男子在2013年花了300多萬買了一輛進口商級名車後，2016年2月間，卻在中山高路竹交流道上，車子突然出現溫度及冷卻水警示燈，並有語音緊急提示「請靠邊停車」，潘只好慢慢把車子開往臨近的仁德原廠服務處，再請拖吊車把車拖回高雄原廠檢修。

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由於該輛車款當時曾被德國原廠發布水泵浦有設計瑕疵，並通知全球經銷商召回更換，潘男車子被拖回維修廠後，廠方人員立即替他更換新款的水泵浦，並在維修後通知潘男取車。

但潘男拿到車子後，開不到一年又兩度出現「冷卻水不足、水溫過熱」、「請靠邊停車」等警示，回原廠後，廠方認為可能是水泵浦問題，再幫他換了兩顆水泵浦，但車子上路不到半年，再度發生同樣的狀況。

潘男第四度把車開回原廠，經討論後決定拆引擎汽缸蓋檢查，發現汽缸上蓋已因第一次拋錨時引擎過熱，導致汽缸上蓋與引擎本體間的汽缸床密合墊片燒焦變形，損及引擎本體，但他不滿廠方為了節省成本，賺取績效獎金，只用簡單的維修方式處理，不讓他更換新車或換新引擎，因此提告詐欺得利罪。

雄檢根據台灣區汽車修理工業同業公會鑑定報告，認為維修人員第一時間未能發現車輛引子高溫後可能產生的擴大損攘，多次檢修後才發現汽缸床墊片燒毀情形，以及汽缸墊片受損是駕駛者疏忽導致，認定雙方都有責任，且根據原廠訂書合約中，台灣總代理更換瑕疵零件時，不會影響服務廠維修技師等人的績效獎金，因此認定罪證不足，處分原廠維修廠人員不起訴。

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