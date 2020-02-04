為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

網友轉貼蘇嘉全財產申報抹黑文 檢認定可受公評不起訴

基隆地檢署近日偵結，認定該案屬於公共事務，可受公評，予以余男不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

基隆地檢署近日偵結，認定該案屬於公共事務，可受公評，予以余男不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

2020-02-04 12:10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕廉政專刊曾刊載前立法院長蘇嘉全財產申報部分，其中有支票存款是內政部補助國慶籌備委員會活動經費，卻在網路上遭抹黑流傳。蘇嘉全去年9月中曾表示，嚴重損害其個人名譽，已蒐證向警方報案。曾分享該貼文的余姓網友，也因此被警方函送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定該案屬於公共事務，可受公評，予以余男不起訴處分。

監察院的廉政專刊第127期、第140期刊載前立法院長蘇嘉全財產申報部分，分別有2筆3千萬元以上的個人存款，但該筆存款是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。

因台灣銀行提供資料時，誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，進而造成廉政專刊錯列，引起外界誤會公私不分，蘇嘉全辦公室也於去年2月18日向監察院提出更正，監察院也已公開說明補正。

但仍有網友在網路上抹黑，更有上百名網友轉貼，導致蘇嘉全於去年9月對這些網友提出告訴。

基隆一名余姓網友在臉書社團上看到一名魏姓網友張貼「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？這還蠻民進黨的」及「蘇嘉全聲明 財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」的新聞網頁截圖後，竟將抹黑文轉貼，涉嫌妨害名譽被警方函送法辦。

余男偵訊時向檢察官表示，自己常在臉書上分享文章，看到許多人分享該文章，也跟著分享，沒有去查證是否屬實。

檢察官認為，一般民眾對於媒體報導本不需要負再予查證義務，而蘇嘉全為立法院長，其財產申報及國慶公款運用情形，屬於公眾事務，本屬可受公評之事，加上余男只是分享魏姓網友的貼文，表達個人對於蘇嘉全是否有將公款存放在個人帳戶的疑問，並沒有直接指摘告訴人公款入私帳或是公然貪污情形，其分享留言內容亦無明顯於合理評論之處，認定余男涉妨害名譽罪證不足，予以不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
男轉PO貼文遭蘇嘉全提告 苗檢不起訴
2020-01-31 17:45

男轉PO貼文遭蘇嘉全提告 苗檢不起訴
財產未如實申報 陳明文挨罰九萬
2020-01-23 05:30

財產未如實申報 陳明文挨罰九萬
2020年超強投資心法 新手老手必看

2020年超強投資心法 新手老手必看
不滿財產申報又遭抹黑 蘇嘉全對300餘人提告
2019-09-20 19:42

不滿財產申報又遭抹黑 蘇嘉全對300餘人提告
蘇嘉全戶頭多出2筆巨款？內政部：是國慶籌備專款
2019-02-19 13:12

蘇嘉全戶頭多出2筆巨款？內政部：是國慶籌備專款
社會今日熱門
2020-02-03 15:49

驚悚影片曝光！彰濱10車連環撞1死3傷 機車騎士慘爆頭 影片

2020-02-03 20:17

離奇！筆直路上莫名失控 轎車迎面撞路人枉死

2020-02-03 14:12

台鐵驚傳離奇事故！乘客爬上車頂遭電車線電擊跌落

2020-02-04 12:05

派出所長驟逝 10歲女兒「我不哭，這樣爸爸才會安心走！」

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播