網友轉貼蘇嘉全財產申報抹黑文 檢認定可受公評不起訴

基隆地檢署近日偵結，認定該案屬於公共事務，可受公評，予以余男不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

2020-02-04 12:10:39

〔記者吳昇儒／基隆報導〕廉政專刊曾刊載前立法院長蘇嘉全財產申報部分，其中有支票存款是內政部補助國慶籌備委員會活動經費，卻在網路上遭抹黑流傳。蘇嘉全去年9月中曾表示，嚴重損害其個人名譽，已蒐證向警方報案。曾分享該貼文的余姓網友，也因此被警方函送法辦。基隆地檢署近日偵結，認定該案屬於公共事務，可受公評，予以余男不起訴處分。

監察院的廉政專刊第127期、第140期刊載前立法院長蘇嘉全財產申報部分，分別有2筆3千萬元以上的個人存款，但該筆存款是內政部每年度補助國慶籌備委員會專款專戶，並非蘇嘉全個人帳戶所有。

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因台灣銀行提供資料時，誤將此帳戶列入，未能清楚敘明，進而造成廉政專刊錯列，引起外界誤會公私不分，蘇嘉全辦公室也於去年2月18日向監察院提出更正，監察院也已公開說明補正。

但仍有網友在網路上抹黑，更有上百名網友轉貼，導致蘇嘉全於去年9月對這些網友提出告訴。

基隆一名余姓網友在臉書社團上看到一名魏姓網友張貼「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？這還蠻民進黨的」及「蘇嘉全聲明 財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」的新聞網頁截圖後，竟將抹黑文轉貼，涉嫌妨害名譽被警方函送法辦。

余男偵訊時向檢察官表示，自己常在臉書上分享文章，看到許多人分享該文章，也跟著分享，沒有去查證是否屬實。

檢察官認為，一般民眾對於媒體報導本不需要負再予查證義務，而蘇嘉全為立法院長，其財產申報及國慶公款運用情形，屬於公眾事務，本屬可受公評之事，加上余男只是分享魏姓網友的貼文，表達個人對於蘇嘉全是否有將公款存放在個人帳戶的疑問，並沒有直接指摘告訴人公款入私帳或是公然貪污情形，其分享留言內容亦無明顯於合理評論之處，認定余男涉妨害名譽罪證不足，予以不起訴處分。

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