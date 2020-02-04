苗栗地院「訴訟程序視訊諮詢服務」啟用 18公所即可諮詢

台中高分院、苗栗地方法院與苗栗縣18鄉鎮市公所今天上午共同啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，苗栗地院院長胡文傑測試通訊品質。（記者彭健禮攝）

2020-02-04 11:39:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台中高分院、苗栗地方法院與苗栗縣18鄉鎮市公所完成網路視訊設備建置，今天上午共同啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾不用舟車勞頓到法院，在當地公所即可獲得訴訟程序諮詢服務，不僅「以網路代替馬路」，也符合現今武漢肺炎之防抗疫措施。

苗栗縣共18鄉鎮市，幅員廣闊，以泰安鄉民為例，前往位處苗栗市的苗栗地院，車程約需1小時；為了讓各鄉鎮市民眾，能方便獲取司法資源協助，苗栗地院院長胡文傑於去年底拜訪苗栗縣長徐耀昌，冀望能共同攜手造福苗栗鄉親，徐耀昌當場慨諾補助18個鄉鎮市公所的所有視訊電腦設備。

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除硬體建置，苗栗地院並與18個鄉鎮市公所承辦人員召開會議，除說明計畫緣起、目標、方式，並就未來可能面臨到的各項流程問題，詳加溝通及解說。

由於苗栗地院為台中高分院轄區之一，普通上訴案件繫屬法院為台中高分院，因此，台中高分院也納入「訴訟程序視訊諮詢服務」，民眾有訴訟程序等相關問題，可在當地鄉鎮公所先行預約服務時段，即可利用視訊設備直接與台中高分院、苗栗地院訴訟輔導人員洽詢各類訴訟程序問題。

另，台中高等行政法院也與縣內各鎮市公所及稅務局已開辦利用視訊方式進行訴訟程序諮詢服務。民眾只要就近到各鄉鎮公所或稅務局，即可以視訊面對面向法院人員請教訴訟程序方面的問題，舉凡提起訴訟的期間、書狀格式、裁判費繳納等均可獲得解答。

台中高分院、苗栗地方法院與苗栗縣18鄉鎮市公所今天上午共同啟用「訴訟程序視訊諮詢服務」，苗栗地院院長胡文傑測試通訊品質。（記者彭健禮攝）

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