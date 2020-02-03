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醋夫猛刺53刀殺妻 18歲女兒當庭求輕判

殺妻的呂男（中）今被提訊開庭，女兒向法官求情希望判輕一點。（記者張文川攝）

殺妻的呂男（中）今被提訊開庭，女兒向法官求情希望判輕一點。（記者張文川攝）

2020-02-03 18:18:17

［記者張文川／台北報導］宜蘭縣頭城鎮61歲呂姓檳榔攤老闆，懷疑結褵19年的王姓中國籍妻子另結新歡，去年8月6日七夕情人節前夕，發生爭吵後怒持水果刀朝妻子頭頸、胸、背部猛刺53刀致死，宜蘭地院上月3日依殺人罪將他判刑12年8月、褫奪公權6年；檢、辯都上訴，高等法院今首度開庭，呂全盤認罪並表示很後悔，18歲長女到庭表達希望法官「判輕一點」。法官定2月19日再次開庭審理。

法院調查，呂男有毒品、竊盜等前科，在頭城經營檳榔攤，平時由小他20歲的妻子負責看店，2人結婚19年，育有2女，去年呂妻要求離婚，呂男懷疑妻子有新歡，去年8月6日晚間2人在檳榔攤發生爭吵，回家繼續吵，呂妻仍執意要離婚，王男氣得持刀連殺她53刀。

女兒深夜返家發現母親倒臥血泊，報案送醫仍告不治；呂男行凶後藏起凶刀，跑至胞妹家，妹妹見他一身血衣，追問得知他殺妻，決定報警，呂男又逃至桃園躲藏，隔天清晨5點多在桃園市街頭被警方逮獲。宜蘭地院一審將他判刑12年8月。

檢方認為呂男殺人手段殘忍，犯後逃亡，一審判太輕而上訴；呂也委請律師上訴，主張他已坦承全部犯行，案情與證據都很明確，殺人動機是因投注太多心力給妻子，妻子卻執意離婚，他一時情緒失控犯下大錯，回復理智後已深感後悔，希望餘生能彌補2個小孩，一審認為不符義憤殺人要件，也未讓被害人家屬表達量刑意見，希望二審能再審酌減輕刑期。

呂男強調，案發後他跑去桃園，是為了連絡妻子的好朋友，要告知對方家人這件事，但沒有連絡上，不是要逃亡；他還說自身中風，走路會跌倒，希望法院能讓他交保就醫調養身體，家裡也還有很多事要處理。

呂男長女今以被害人家屬身分到庭，法官敘述起訴犯罪事實時，提到她母親被殺害的過程，她數度哭泣以衣袖揮淚，當法官問她對此案有何意見時，她只說「判輕一點吧，沒了，就這樣」，未多做其他發言，低調為父親求情。

檢、辯雙方都對相關證據表示沒有意見，也沒有其他證據要請求調查，受命法官定2月19日上午由合議庭召開審理庭。

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