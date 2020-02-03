武漢肺炎》遭疑50片口罩賣1500元發災難財 藥局告網友誹謗

有網友爆料台南南區一家藥局疑賣哄抬售價的口罩，藥局業者出面反告網友亂爆料、妨害名譽。圖為口罩示意圖。（記者王俊忠翻攝）

2020-02-03 17:00:39

〔記者王俊忠／台南報導〕受到武漢肺炎疫情影響，台灣民眾搶購口罩，有網友在網路社群爆料指台南市南區1家藥局1盒50片裝的口罩賣到1500元，疑大發災難財。遭爆料的藥局陳姓負責人向警方報案解釋，其藥局出售的口罩較一般3層醫用口罩多加1層，有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩高，訂出1盒1500元售價很合理，並未哄抬價格，要告亂爆料的網友涉嫌妨害名譽，轄區六分局警方已受理調查。

有人在網路「台南媽咪臉書社團」爆料指出，台南市南區1家藥局將1盒50片裝、市價約300元的口罩，以1500元價格出售，足足高於市價約5倍價格，疑藉機發災難財。

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被爆料的藥局陳姓負責人日前到市警六分局對涉PO文的林姓男子提出妨害名譽告訴，警方依規定受理。陳姓負責人供稱，其販售的口罩較一般3層醫用口罩多加1層，具有奈米銀離子成分，成本遠較一般口罩來得高，並檢具進貨證明文件，他向代理商訂購時，代理商建議售價每片30元至35元不等，才訂出1盒1500元的售價，並無趁機哄抬售價情事。

據了解，警方已於2日晚間找到涉嫌PO文的林姓男子，林男向警方坦承哄抬價格的文章確是他PO上網的。警方訊後已依妨害名譽罪嫌將林男函送檢方偵辦。警方表示，此案已與消保官聯繫確認藥局沒有哄抬售價、構成相關違法事證。

市府消保官表示，民眾如果親身遇到哄抬口罩防疫物資價格情事，應向相關單位檢舉，供權責單位稽查。如果不是親身經歷，恣意散布哄抬價格等不實訊息在網路上亂爆料，可能會涉及妨害名譽刑責。

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藥局陳姓負責人到南市警六分局控告網友亂爆料、涉妨害名譽。（資料照，記者王俊忠翻攝）

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