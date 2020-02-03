為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

小白兔只向妻子撒嬌 家暴男竟摔死牠

台北地檢署認定陳男涉嫌虐待動物，今天依涉犯動物保護法將他起訴。（記者錢利忠攝）

台北地檢署認定陳男涉嫌虐待動物，今天依涉犯動物保護法將他起訴。（記者錢利忠攝）

2020-02-03 16:46:41

〔記者錢利忠／台北報導〕有家暴劣行的陳姓男子，因涉嫌毆妻而被列為高風險家庭，社工到他家訪查時，發現他家飼養的小白兔也慘遭毒手，經通報北市動保處後將陳男函送法辦；陳男到案後辯稱兔子咬他，且只理會他妻子卻不向他撒嬌，才摔兔子並用籠子鐵門夾兔脖子；台北地檢署認定陳男涉虐動物，今依涉犯動物保護法將他起訴。

去年5月間，北市社會局社工因陳男涉嫌毆妻而到其住處訪視，卻發現其飼養的兔子遍體麟傷，疑似被虐待慘死，為此通報動保處；陳男到案後，承認對兔子動手，辯稱兔子只理他妻子，卻不理他，甚至還咬他，他才會教訓兔子。

檢方勘查動保處解剖兔子的報告發現，兔子的下顎喉頭、舌肌等多處，有出血水腫等傷勢，且左側肩關節、髖臼關節、腎臟等多處也有大量出血；此外，兔子全身有多處外傷，陳妻證稱，陳男脾氣差，除對她家暴外，還曾將兔子抓起重摔、利用上掀式籠子的鐵門用力夾兔子脖子。

檢方認為陳男涉嫌虐待動物的罪證明確，將他起訴；根據動保法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，導致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
毛小孩被斷手腳還敲碎臉 恆春警方查緝冷血兇手
2020-01-06 22:51

毛小孩被斷手腳還敲碎臉 恆春警方查緝冷血兇手
直擊4貓被關車內養 懷疑是虐貓慣犯「貓爺爺」幹的
2019-12-23 23:10

直擊4貓被關車內養 懷疑是虐貓慣犯「貓爺爺」幹的
年終獎金怎麼花最聰明 快看專家怎麼說

年終獎金怎麼花最聰明 快看專家怎麼說
法官震怒！韓國男殘忍殺貓 罕見判刑6個月
2019-11-22 11:30

法官震怒！韓國男殘忍殺貓 罕見判刑6個月
太殘忍！小貓遭開腦棄屍 嘉市動物守護協會緝凶
2019-07-12 16:52

太殘忍！小貓遭開腦棄屍 嘉市動物守護協會緝凶
社會今日熱門
2020-02-03 11:09

彰濱10車連環撞！聯結車墜河床 1死3傷

2020-02-03 14:12

台鐵驚傳離奇事故！乘客爬上車頂遭電車線電擊跌落

2020-02-02 22:21

武漢肺炎》疫情升溫 彰化警方2700人明起全部量額溫

2020-02-03 13:15

嘉義住宅火警 消防員滅火跌落受傷 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播