小白兔只向妻子撒嬌 家暴男竟摔死牠

台北地檢署認定陳男涉嫌虐待動物，今天依涉犯動物保護法將他起訴。（記者錢利忠攝）

2020-02-03 16:46:41

〔記者錢利忠／台北報導〕有家暴劣行的陳姓男子，因涉嫌毆妻而被列為高風險家庭，社工到他家訪查時，發現他家飼養的小白兔也慘遭毒手，經通報北市動保處後將陳男函送法辦；陳男到案後辯稱兔子咬他，且只理會他妻子卻不向他撒嬌，才摔兔子並用籠子鐵門夾兔脖子；台北地檢署認定陳男涉虐動物，今依涉犯動物保護法將他起訴。

去年5月間，北市社會局社工因陳男涉嫌毆妻而到其住處訪視，卻發現其飼養的兔子遍體麟傷，疑似被虐待慘死，為此通報動保處；陳男到案後，承認對兔子動手，辯稱兔子只理他妻子，卻不理他，甚至還咬他，他才會教訓兔子。

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檢方勘查動保處解剖兔子的報告發現，兔子的下顎喉頭、舌肌等多處，有出血水腫等傷勢，且左側肩關節、髖臼關節、腎臟等多處也有大量出血；此外，兔子全身有多處外傷，陳妻證稱，陳男脾氣差，除對她家暴外，還曾將兔子抓起重摔、利用上掀式籠子的鐵門用力夾兔子脖子。

檢方認為陳男涉嫌虐待動物的罪證明確，將他起訴；根據動保法第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，導致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。

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