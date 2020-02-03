台鐵驚傳離奇事故！乘客爬上車頂遭電車線電擊跌落

2020-02-03 14:12:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵區間車發生離奇事故，在今下午1點20分台鐵2190次區間車在烏日站發生有旅客爬上車頂後，遭電車線電擊後跌落軌道的死傷事故，致新烏日至台中站之間目前以東線單線雙向行車，2190次區間車旅客換乘2194次，台鐵已通知路警及119處理，詳情還有待進一步釐清。

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