私菸案》 吳宗憲、張恒嘉仍限制出境 律師另為扣押物與檢交鋒

北院審理私菸案，今仍裁定吳宗憲（左）與張恒嘉限制出境。（資料照）

2020-02-03 14:44:18

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院審理國安特勤私菸案，今天上午就限制出境問題與聲請發還扣押物等，再度傳訊2名主要被告少校吳宗憲與張恒嘉，並諭知2人今起均限制出境8個月。此外，檢辯雙方就是否發還吳的手機、筆電與9797條菸品等扣押物，展開激烈交鋒。

北院為因應刑事訴訟法新制，就吳宗憲與張恒嘉限制出境問題重新作出裁定。法官楊世賢當庭諭知，經合議庭評議，認為2人犯罪嫌疑依舊重大，且先前調離原單位未主動向法院陳報，故有逃亡之虞，因此維持原裁定。

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至於吳宗憲聲請發還手機、筆電；部分公訴檢察官表示，由於另案偵查檢察官尚在偵辦中，而吳的手機、筆電是扣押證物，故吳可考慮向另案檢察官聲請發還；此外，吳也當庭承認有用筆電作為購買菸品聯繫之用，因此筆電在本案也是作為犯罪之用。

另吳宗憲聲請發還9797條菸品部分，公訴檢察官則說，菸品尚由海關扣押並未陳報、移送法院，是否發還，本案公訴檢察官無從表示意見。

吳宗憲委任律師王振志表示，公訴檢察官雖主張另案尚在偵辦中，故主張有繼續扣押手機、筆電必要，但實際上其內容僅有本次出訪內容，且菸品是吳接受團購，付費受理，依法享有所有權，並非犯罪所得，此外，本案起訴法條顯然與海關緝私條例無關，故完全沒有扣壓正當性。

公訴檢察官則重申，吳宗憲可向另案偵查檢察官聲請發還扣押證物，可見吳的權力未受影響，檢方也從來沒有所謂逃避監督問題，而是應該正確適用法律，採取合法程序進行聲請。

法官楊世賢庭末諭知公訴檢察官應於2日內盡速陳報為何相關證物尚由調查局扣押。

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