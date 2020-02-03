性侵障女 巴基斯坦男竟辯：我才是受害者

巴基斯坦男子WANES NASIR性侵台籍精障女子，刑庭審理後依對精神障礙之人犯強制性交罪，重判8年，刑滿後應驅逐出境，現由最高法院審理中。民事部分，北院上週五再判WANES NASIR應判賠台女30萬元，可上訴。（示意圖）

2020-02-03 09:28:33

〔記者溫于德／台北報導〕巴基斯坦男子WANES NASIR以探親名義來台，竟在摩鐵內性侵精障台女；WANES NASIR到案後一度否認犯行，後辯稱自己才是受害者，遭女子強迫上床。刑庭審理後拒絕採信，依對精神障礙之人犯強制性交罪，重判8年，刑滿後應驅逐出境，現由最高法院審理中。民事部分，北院上週五再判WANES NASIR應判賠台女30萬元，可上訴。

患有思覺失調症的小美（化名）領有身心障礙手冊，平時由母親陪同赴台大醫學治療；2016年9月29日上午，母親帶小美看診後，因有要事要處理，先招計程車讓小美送回住處，但小美未立刻返家，先在住處附近散步。

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WANES NASIR此時見小美閒晃先上前搭訕，讓小美誤以為WANES NASIR想跟她當朋友，2人再一同牽手散步。

WANES NASIR接著發現小美講話速度很慢，動作很遲緩，反應異於常人，便問小美是否要到摩鐵聊天、休息，小美不疑有他答應前往；2人進房後，WANES NASIR向小美求歡，但小美認為雙方剛認識故拒絕，卻仍遭WANES NASIR硬上。

後因退房逾時，飯店人員致電也未接，加上敲房門未獲回應，故報警處理，2人後來被帶回派出所，並通知小美母親到場，小美才泣訴遭WANES NASIR性侵。

檢警後來採集相關檢體送驗，也將小美送往台大醫院做精神鑑定，發現小美內褲上採集到的檢體與WANES NASIR的DNA相符；另醫院鑑定結果也顯示小美規律回診並按時服藥，精神狀態穩定，故其主張可信度高，也有證據力。

但WANES NASIR否認犯罪，並辯稱只和小美聊天，直到檢驗報告出爐，才改口承認與小美發生性關係，「是女生強迫我做的」。

高等法院刑事二審拒絕採信辯詞，反批WANES NASIR為滿足自身一時慾念，竟在明知小美有精神障礙狀態下，性侵得逞，導致小美身心受創，並對我國社會治安造成危害，且犯後未承認犯行也未和解，犯後態度難認良好，依法判決。

至於民事，WANES NASIR上週五遭北院判賠台女30萬元。

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