武漢肺炎》防疫大作戰 彰警一早加派警力量額溫

防疫大作戰，彰化縣警局大門、側門一早加派警力對上班的員警、行政人員量額溫。（記者湯世名攝）

2020-02-03 08:32:54

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎防疫大作戰，彰化縣警局從今天上午上班時間起，針對局本部及轄區8個警分局等單位實施量額溫，凡員警上班、民眾洽公一律量額溫，其中局本部大門、側門都加派警力作業，豎立告示牌，若有發燒等症狀一律禁止進入洽公，全面嚴防疫情擴散。上班時間至今都符合標準，並未有任何異狀。

彰化縣警局局本部有刑警大隊、保安隊、婦幼隊、少年隊、交通隊及各科室，8個警分局則包括有派出所、分駐所等單位，單位及人數都相當多，警方已在昨天先行購置額溫槍，以及備妥足夠的口罩因應。並立即發放到轄區各單位，以備今天上午上班日正式實施。

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警局局本部大門、側門今天上午都各有兩名戴口罩、手套持額溫槍的員警，對著前來上班的員警、行政人員量額溫，進入側門的車輛也一律攔停，對駕駛、乘客進行量額溫，現場豎立「請停車依序量測體溫」告示牌，大家也都戴上口罩，相當配合。

彰化縣警局長方仰寧指出，之前他在台北市警局服務時，當時遇到SARS，曾有一個派出所一名員警有確診染病，整個派出所全部隔離，影響警方勤務。防疫視同作戰，萬一有疫情漏洞進入警察單位，後果不堪設想，因此他們從今天上午上班時間開始，針對全縣進入局本部、8個警分局上班的員警、行政人員進行量額溫，並且只要有民眾前來洽公，一律也是量額溫，一個都不能漏掉，一旦有發燒情形即禁止入內，並且將為發燒者戴上口罩。

縣警局表示，一旦有員警染武漢肺炎，一定要居家隔離、檢疫，將影響執勤的人力，因此員警需先做好自我防護，若有發現發燒的員警或民眾，都將禁止入內。員警居家自我健康管理，若有呼吸道症狀，警局將讓員警居家自主管理，若是民眾發燒，警局則派員到門口，處理洽公民眾的需求。

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彰化縣警局大門、側門一早加派警力對上班的員警、行政人員量額溫。（記者湯世名攝）

今天上午進入彰化縣警局上班的員警、行政人員一律要量額溫。（記者湯世名攝）

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