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國小警衛誘惑女童 學校廁所脫褲摸「那話兒」挨告

高市某國小警衛涉嫌猥褻學童，被橋頭地院判緩刑。（記者鮑建信攝）

高市某國小警衛涉嫌猥褻學童，被橋頭地院判緩刑。（記者鮑建信攝）

2020-02-03 07:27:40

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市某國小1名警衛，平日值班期間，陪同被害女學童騎單車、把玩手機，混熟後竟然在學校殘障廁所，裸露「那話兒」讓她撫摸，被橋頭地院依害性自主罪，判處徒刑8月，宣告緩刑4年，可上訴。

判決書指出，2017年11、12月間，被告擔任高雄市某國小值班警衛，負責校園巡邏、學校大門進出管制等工作，並在值班期間，均會陪同被害女學童，騎乘單車、把玩手機，互動不錯。

同年12月23日下午，女童尾隨被告前往學校殘障廁所，並主動表示欲撫摸其生殖器，被告明知她正值對異性不同生理表徵充滿好奇、懵懂，竟裸露出生殖器，容許她徒手進行撫摸。

後來女童姑姑察覺她在學校與陌生人互動情況有異，於是請導師協助觀察，經調取監視器畫面並詢問女童，始發覺上情並報警。

法官開庭調查，女童曾在姑丈的手機，看過一些性愛影片，所以對這方面有一點興趣，她也說是她跟被告說想要摸摸看，然後主動去摸的，這方面她記得很清楚。

法官考量被告為被動容許女童觸摸其生殖器，而未有進一步碰觸她身體，並在審理期間坦承犯行、態度尚可，及兩造已達成和解，獲得被害家屬宥恕，而願給予其自新機會，仍從輕發落。

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