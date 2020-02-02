武漢肺炎》疫情升溫 彰化警方2700人明起全部量額溫

疫情升溫，彰化縣警局局本部門口已派員備有額溫槍，將於明天上班日起針對上班員警及洽公民眾全部量額溫。（記者湯世名攝）

2020-02-02 22:21:45

〔記者湯世名／彰化報導〕武漢肺炎疫情升溫，警政單位總動員，彰化縣警察局將從2月3日起針對包括局本部及轄區8個警分局等單位共2700多名員警量額溫，並在局本部、8個警分局轄區各單位門口派員針對洽公民眾量額溫，若有發燒等症狀一律禁止進入洽公，全面嚴防疫情擴散。

彰化縣警局長方仰寧今晚在局本部門口指揮部署狀況。方仰寧指出，防疫視同作戰，萬一有疫情漏洞進入警察單位，後果不堪設想，因此他們將從明天上午上班時間開始，針對全縣2700多名進入局本部、8個警分局上班的員警、行政人員進行量額溫，並且只要有民眾前來洽公，一律也是量額溫，一個都不能漏掉，一旦有發燒情形即禁止入內，並且將為發燒者戴上口罩。

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彰化縣警局局本部包括有刑警大隊、保安隊、婦幼隊、少年隊、交通隊及各科室，8個警分局則包括有派出所、分駐所等單位，單位及人數都相當多，警方已在今天先行購置額溫槍，以及備妥足夠的口罩因應。並立即發放到轄區各單位，以備明天上午正式實施。

方仰寧表示，他在台北市警局交通大隊服務時，當時遇到SARS，曾有一個派出所一名員警有確診染病，整個派出所全部隔離。因此一旦有員警染武漢肺炎，一定要居家隔離、檢疫，將影響值勤的人力，因此警方需先做好自我防護，一旦門口有發現發燒的員警或民眾，都將禁止入內。員警居家自我健康管理，若有呼吸道症狀，警局將讓員警居家自主管理，若是民眾發燒，警局則派員到門口，處理洽公民眾的需求。

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