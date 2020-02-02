台大機械系考題違反性平法 確定罰3萬元

台灣大學機械系2016年3月舉辦甄選入學筆試，申論題引用聖經創世紀，指家庭是由一男一女、一夫一妻組成，強調是「社會與家庭的律」，違反性平法挨罰3萬，台大抗罰敗訴。（資料照，擷取自台大機械系網站）

2020-02-02 15:07:53

〔記者張文川／台北報導〕台灣大學機械系2016年3月舉辦甄選入學筆試，其中有一題20分的申論題，引用聖經創世紀，指家庭是由一男一女、一夫一妻組成，並強調是「社會與家庭的律」，要求考生以此來申論工程師的社會責任；台大學生代表會向教育部檢舉此題違反性別平等教育法，教育部性別平等教育委員會認定屬實，裁罰3萬元；台大打行政訴訟抗罰，台北地院一審去年5月認為裁罰有理，判台大敗訴，高等行政法院日前駁回台大上訴，台大確定敗訴。

判決指出，機械系的此題考題，要求考生以100字論述「工程師應盡的社會責任，以及該社會責任所依據的自然的律」，引言指出「社會中有許多的律，例如人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體，家庭是由一男一女、一夫一妻組成，這是社會和家庭的律」、「社會的和諧不能違反社會的律，雖然有一些例外，但以下問題不討論例外的情況」。

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台大學代會認為，命題教授濫用出題的權力，要求全部送分，但機械系事後僅聲明道歉，但未送分；學代會並向教育部檢舉考題違反性平法。

教育部性平會認定，此考題已違反多元成家觀念，並以一夫一妻的引言前題，限制考生的作答方向，影響考生的權益，由於考試屬學校事務，台大須負起連帶責任，對台大裁處3項處分：罰鍰3萬元、命題教授應被安排研習性別平等教育課程、加強全校師生認識多元性別，以營造性別友善的環境。

台大不服，提申復、訴願都被駁回，再打行政訴訟抗罰，請求撤銷3項處分，但後來撤回後面2項處分的訴訟，只保留請求撤銷罰鍰。北高行法院審查後認為，撤回後2項不防礙維護公益，准其撤回，而罰鍰僅剩小額的3萬元，因此移轉台北地院行政法庭進行一審。

台大主張，試題是由沒有宗教信仰、曾在業界擔任多年工程師的教師負責閱卷，評分不會有差別待遇；性平法第19條規範的主體是教師，並非學校，教育部不能開罰校方；考生都還不是台大學生，尚未在台大大受教，教授替甄選考題命題，不屬性平法第19條規範的「教育活動」；教師命題屬大學自治和學術自由範疇，教育部應尊重；教育部也不應以台大是「龍頭大學」為由，開先例開罰且加重罰則。

一審北院認定，出題與閱卷雖是大學自治範疇，但講學與學術自由、大學自治不能當做違反其他憲法權利、人權公約、性平法的正當理由；學校尤其應防止違反性別平等，不能因為命題行為涉及學術自由、大學自治，就不須接受有關性平法的監督、調查與處分。

法官分析考題，認為可以合理期待，考生會參考題目中的遣詞用字、一夫一妻所代表的「邏輯思考」來作答，若作答不依循考題引言的邏輯，可以合理判斷不容易獲得高分，並降低被錄取的機率，考生被限制在對性別認同、性傾向有差別待遇的的考題中作答，命題確實違反性平法，因此認定教育部開罰有理，判台大敗訴。

台大上訴，高等行政法院日前駁回上訴，認為在命題者既定的邏輯思考框架下，考生為求獲較高分數而被限制作答方向，此項結果不會因為由其他教師閱卷而能補救，不採台大辯詞，認為教育部裁罰有理，仍判台大敗訴，全案確定。

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