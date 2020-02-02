半夜推5台熱水器逛大街 慣竊被捕還抱怨「很難拆」

警方查獲5台熱水器，黃男（圖左）卻抱怨熱水器難拆。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-02 10:47:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓男子今天清晨2時許，用手推車推著5台熱水器，沿著台中市北區中清路行走，二分局立人派出所員警黃政瀚剛好下班，2人擦肩而過，黃男卻頻頻回頭張望員警，員警猛然想起，此人是列管的慣竊，盤查又發現，他的手推車上有5台頗新的熱水器，有趣的是，黃男被捕時，竟向員警抱怨說，「熱水器很難拆」。

今天清晨2時10分，第二分局立人派出警員黃政瀚下班，返家行經北區中清路與健行路口，看見黃男深夜推著手推車，手推車上放置紙箱，黃男又回頭張望警察，員警認出黃男是列管的慣竊，盤查見手推車上放置5台熱水器，當場人贓俱獲。

請繼續往下閱讀...

警方調查，黃男是常於台中市區內偷熱水器的慣犯，他近期於北區漢口路、山西路等處所的住宅後方防火巷內，偷竊至少5台熱水器，正要收工時，卻被下班的黃員當場逮捕，警方並強調，近期寒流來襲，黃男卻偷走民宅熱水器，害得居民無熱水可用，黃男堪稱罪加一等。

不料，黃男卻向警方抱怨說，他拆卸熱水器的技術頗高，但熱水器實在很難拆，因此，拆卸（偷竊）熱水器的效率不高，每夜只能偷拆1、2台，案發時他正要推著熱水器去藏放，再擇期銷贓，警方將全案依竊盜罪嫌法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法