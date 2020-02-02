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南迴導航變迷航！1家5口困台東大武金崙山區幸警救援

大武分局金崙派出所高浩鈞警員助遊客脱困抵目的地餐廳。（記者黃明堂翻攝）

大武分局金崙派出所高浩鈞警員助遊客脱困抵目的地餐廳。（記者黃明堂翻攝）

2020-02-02 08:32:12

〔記者黃明堂／台東報導〕在南迴地區因盡信導航而受困山區的事時有所聞，過年期間又有1例。許男一家5口欲開車前往金崙地區餐廳用餐，按照導航路線竟受困山區，無奈之下報警求助，大武警察分局金崙派出所員警獲報上山，順利將受困5人帶下山解除危機。

大武警察分局表示，日前傍晚6點多，金崙派出所警員高浩鈞接獲許姓民眾報案，表示一家人原本要前往金崙在地一間原民餐廳，不知道為何GOOGLE地圖卻將應在路邊的餐廳定位至山區，由於許民不熟地理位置未做他想，一路跟著導航指示開，沒想到竟越開越往深山裡，最後發現前方無路欲倒車回頭時，因地面濕滑導致車輪空轉無法動彈，只好向警方求援。

高員了解狀況先行安撫其情緒，確認許民一行人平安後，指示許民待在可收到訊號之位置，並將其GOOGLE座標回傳，高員收到座標後，判斷許民一家應該在金富段靠近山頂位置，雖對該處山區尚稱熟悉，但山區小路多又複雜且適逢夜色已暗，高員不敢大意，於是告知許民自己會一路以巡邏機車鳴笛進山，若有聽到鳴笛聲隨即電話聯繫，所幸皇天不負苦心人，高原找了許久，終於在一處分岔的泥巴小路聽到許民一家人呼喊，總算找到許民一家人及所開的廂型車。

高員檢視環境後發現，該處因部分地面潮濕泥濘且地勢較低，所以廂型車倒車時車輪不斷空轉，於是與許民一同將地上潮濕泥土刨去露出水泥地面，才終於將受困的車子慢慢倒車離開小路，隨後在高員的導引下平安下山，順利抵達本來欲前往之餐廳用餐，許民一家在抵達目的地後情緒十分激動興奮，除頻頻向高員表示謝意外，還要送紅包來表示謝意，高員推辭稱，這是警方職責所在的事，能幫到他們平安下山解決事情就很開心了。

大武警察分局也提醒民眾，山區導航易失真，且深山通訊不佳，民眾進入山區前應做好事前準備，避免貿然進入發生意外，如遇緊急狀況，除撥打110或119之外，也可撥打112緊急救難電話求救。

信導航卻迷航在山區小路的廂型車。（記者黃明堂翻攝）

信導航卻迷航在山區小路的廂型車。（記者黃明堂翻攝）

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