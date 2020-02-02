檢舉達人過年「開工」市場踢鐵板 被告到警所從上罵到下反被逮

蘇姓檢舉達人，對8旬老婦提告，卻因侮辱警員反被警方依現行犯逮捕。（記者王捷翻攝）

2020-02-02 06:19:58

〔記者王捷／台南報導〕台南知名的蘇姓檢舉達人這次又踢鐵板。蘇婦過年也不休息，在菜市場疑似激怒一名8旬婦人，現場報警提告，但蘇婦做筆錄時不斷酸警員動作慢、要回去重唸國文，並嗆稱要檢舉讓所長倒台，反被警方依現行犯逮捕，蘇婦認為沒有說出侮辱字眼，要求向法官聲請提審，不過遭法官打臉，認為蘇婦警方有明示警方能力不足，涉嫌侮辱與妨害公務，逮捕沒問題。

小年夜那天蘇婦到菜市場，疑似激怒一位8旬老婦，老婦拿起掃把要把蘇婦趕走，蘇婦抓住機會立刻報案請警方到場，並揚言要對老婦人提告，警方將蘇婦請到警所製作筆錄，沒想到讓蘇婦另闢戰場，在警所狂酸警員打筆錄動作慢還抖腳，如果中風要去看醫生，警員回應蘇婦還在思考怎麼製作。

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但蘇婦一聽到警員回應再酸，當警察30多年還要想，要警員回去再把國文讀一讀，她覺得如果沒本事，就乾脆退休。戰火也延燒到所長身上，蘇婦要所長，如果不好好管理警員，所長也應該要倒了。

讓警方認為蘇婦不刁難提出問題，打斷警員進行公務，又以輕蔑、諷刺的字句酸警，因此依刑訴法88條，將蘇婦視為妨害公務與侮辱現行犯逮捕，不過蘇婦當場要求要向法官聲請提審，主張自己遭違法逮捕，她沒有明講侮辱字眼，警方逮捕她時也未告知理由。

不過刑事處分庭法官認為，從警方提出的證據來看，蘇婦雖然未明講侮辱字眼，但明指員警專業、學識能力不足，且行為舉止、身體不佳，足以貶損員警的名譽，員警聽到內心必然產生畏懼、不悅，必須放下應該做的公務制止蘇婦的行為，在蘇婦長時間干擾下，員警也無法專心從事當時應為的事務，所以有妨害公務的犯嫌，以證明蘇婦做出侮辱、妨害公務的行為，認為警方依刑訴法逮捕沒問題，駁回蘇婦提審。

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