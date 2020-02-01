武漢肺炎》湖北返台男女亂填資料 戶政單位尚未通知警局協尋

湖北返台男女亂填資料，戶政單位尚未通知警局協尋。（資料照）

2020-02-01 21:58:51

〔記者邱俊福／台北報導〕武漢肺炎疫情延燒，卻有一對自湖北返台的男女，入境時在健康聲明卡內，亂填寫通訊地址、電話，惹得所填寫的通訊地址當地里長欲居家訪查不著，氣炸，憂心2人趴趴走，馬上透過戶政系統查詢，獲知2人戶籍地後，昨天通報該戶籍地戶政機關訪查，但據悉目前戶政單位尚未通知戶籍轄區警察局協尋。

據悉，馮男、陳女一起返台入境時，在健康聲明卡內撰寫相同的通訊地址、市話與手機號碼，結果因通訊地址留的是馮男多年服務在北市大安區任職的一家租車公司地址，而市話為空號，手機又關機，導致欲居家訪視的當地里長氣炸報警。

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前天，北市警大安分局和平東路派出所獲報前往該租車公司訪查，發現男子是填寫前公司資料，另也透過戶政系統查詢，發現馮男、陳女戶籍地分別是新北市、桃園市，隨後里幹事便通報2人所在的縣市政府再次進行訪查檢疫作業。

由於戶政系統的前端查詢作業，當事人地址若誤植，透過戶役政系統進行再次查詢及通報檢疫作業，若有失聯情事，才會通報警政機關協尋，但目前尚未通知戶籍地轄區警察局進行協尋。

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