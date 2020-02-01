武漢肺炎》戴口罩卻露鼻孔 醫師無奈：何苦跟我們搶口罩

民眾用口罩的習慣不一，需正確配戴口罩才能發揮防護功能。（記者方賓照攝）

2020-02-01 22:54:47

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續升溫，在人人自危以及預期心理的影響下，民眾紛紛搶購口罩，即使政府下令限購3片，仍常有「一罩難求」的狀況。口罩現已成為重點物資，一位急診醫師在今日分享了他對於民眾用口罩習慣的無奈，表示其實使用方式不對，用哪種都差不多。

臉書粉專「急診醫師的眼睛」轉述了一位急診主任的貼文，當中提到，很想對戴著口罩卻用鼻孔看他的民眾說，其實他戴哪一種質料的口罩都差不多，又何苦跟醫療人員搶醫用口罩呢？讓粉專版主白永嘉醫師大嘆「今天看到最中肯的啦，路上一堆這種。」並配上笑哭表情符號。

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貼文底下也引來網友紛紛認同回應，表示「還有口罩戴在下巴的」、「有一講話就把口罩拉下來」、「還有內外戴反，上下顛倒」、「沒有正確戴好口罩，跟沒戴差不多吧！真的就別浪費了，留給需要的人還實在些」、「還有一種是，口罩不知道都戴了幾天了根本也沒換過」。

正確使用口罩才能有效防範病毒入侵，應注意下列事項：

（1）檢查口罩有沒有破損。

（2）兩側鬆緊帶掛上耳朵，鼻樑片固定在鼻樑，口罩拉開到下巴。

（3）輕壓鼻樑片，讓口罩與鼻樑貼緊。

（4）檢查口罩和臉部內外上下是否有密合。

（5）同一副口罩應只限同一個人重複使用，且應每天更換。

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