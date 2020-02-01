為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

被要求轉掛醫院急診 台商暴怒推護理師

新北市一台商（紅衣者）從中國返台4天，出現呼吸喘症狀，到林口一間耳鼻喉科求診遭拒，他不滿叫罵理論揮打到醫護人員，挨控醫療暴力；警方正追查台商身分、通報疾管單位追蹤管制。（記者吳仁捷翻攝，擷取自臉書）

新北市一台商（紅衣者）從中國返台4天，出現呼吸喘症狀，到林口一間耳鼻喉科求診遭拒，他不滿叫罵理論揮打到醫護人員，挨控醫療暴力；警方正追查台商身分、通報疾管單位追蹤管制。（記者吳仁捷翻攝，擷取自臉書）

2020-02-01 13:17:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名台商出現呼吸喘的症狀，日前到林口一間診所求診，告知4天前剛從中國返國，診所得知他症狀後，建議台商到林口長庚求診，台商不滿診所拒絕收治情緒激動，叫罵時揮手不慎打到護理師後，氣憤離去；警方到場，正釐清有無涉及醫療暴力，並通報衛政單位追蹤管制，避免出現防疫破口。

這起台商出現出現呼吸喘，到診所求治衍生的疑似醫療暴力暴發生上月31日，身穿紅衣的台商到林口某耳鼻喉科求診，護理師為台商量體溫、詢問旅遊史，台商告知上月27日剛從中國回台灣，今天出現呼吸喘症狀。

護理師得知後，擔心診所密閉空間，通風不佳，要台商到門口通風處，告知台商應立即就近到林口長庚急診，或打1922，未料台商情續激動，對護理師叫罵，揮手時不慎打到護理人員，一旁排隊男子上前制止，台商作勢出手，診所告知要報警後，台商倖然離去。

診所事後認為是醫療暴力，PO網公審台商討公道，林口警分局員警到場，釐清現場醫護沒有阻擋台商進入，是因診所密閉空間，憂心極易感染，婉拒台商求診，而台商也非蓄意毆打，全案仍待釐清有無涉及醫療法第24條，但診所暫未提告，本報致電診所，無人接通，無法取得回應；至於台商自主管理、有無違法疾管規定，警方已通報衛政單位，協助釐清身分納入管制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》美國機場：華航來自台灣非中國 不須隔離檢疫
2020-02-01 13:08

武漢肺炎》美國機場：華航來自台灣非中國 不須隔離檢疫
武漢肺炎》需求大增 印度宣布禁止口罩出口
2020-02-01 13:06

武漢肺炎》需求大增 印度宣布禁止口罩出口
2020"債"升級 精選債券有密技

2020"債"升級 精選債券有密技
武漢肺炎》買不到口罩沒法上醫院怎辦 雲縣衛生局長視察
2020-02-01 13:04

武漢肺炎》買不到口罩沒法上醫院怎辦 雲縣衛生局長視察
武漢肺炎》母湯開玩笑！ 板橋男咖啡廳未戴口罩稱肺炎出院引恐慌
2020-02-01 12:45

武漢肺炎》母湯開玩笑！ 板橋男咖啡廳未戴口罩稱肺炎出院引恐慌
社會今日熱門
2020-02-01 12:36

造謠政府賣口罩賺45億災難財 韓粉「宋中積」被逮

2020-01-31 21:43

武漢肺炎》造謠「政府賣口罩發大財」 警找到1男嫌

2020-01-31 18:41

武漢肺炎》散佈假消息慘了！工人起訴、少女移送少年法庭

2020-01-31 21:06

紅包還沒發完！大樂透、春節大紅包 獎號出爐

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播