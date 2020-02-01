被要求轉掛醫院急診 台商暴怒推護理師

新北市一台商（紅衣者）從中國返台4天，出現呼吸喘症狀，到林口一間耳鼻喉科求診遭拒，他不滿叫罵理論揮打到醫護人員，挨控醫療暴力；警方正追查台商身分、通報疾管單位追蹤管制。（記者吳仁捷翻攝，擷取自臉書）

2020-02-01 13:17:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名台商出現呼吸喘的症狀，日前到林口一間診所求診，告知4天前剛從中國返國，診所得知他症狀後，建議台商到林口長庚求診，台商不滿診所拒絕收治情緒激動，叫罵時揮手不慎打到護理師後，氣憤離去；警方到場，正釐清有無涉及醫療暴力，並通報衛政單位追蹤管制，避免出現防疫破口。

這起台商出現出現呼吸喘，到診所求治衍生的疑似醫療暴力暴發生上月31日，身穿紅衣的台商到林口某耳鼻喉科求診，護理師為台商量體溫、詢問旅遊史，台商告知上月27日剛從中國回台灣，今天出現呼吸喘症狀。

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護理師得知後，擔心診所密閉空間，通風不佳，要台商到門口通風處，告知台商應立即就近到林口長庚急診，或打1922，未料台商情續激動，對護理師叫罵，揮手時不慎打到護理人員，一旁排隊男子上前制止，台商作勢出手，診所告知要報警後，台商倖然離去。

診所事後認為是醫療暴力，PO網公審台商討公道，林口警分局員警到場，釐清現場醫護沒有阻擋台商進入，是因診所密閉空間，憂心極易感染，婉拒台商求診，而台商也非蓄意毆打，全案仍待釐清有無涉及醫療法第24條，但診所暫未提告，本報致電診所，無人接通，無法取得回應；至於台商自主管理、有無違法疾管規定，警方已通報衛政單位，協助釐清身分納入管制。

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