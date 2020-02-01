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出租房子竟變「冰箱藏屍」凶宅 房東獲賠315萬

丁泰文夥同母親和友人殺父藏屍，害房子變凶宅，須賠房東315萬元。 （本報資料照）

丁泰文夥同母親和友人殺父藏屍，害房子變凶宅，須賠房東315萬元。 （本報資料照）

2020-02-01 11:59:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕前年發生在高雄、震驚社會的買兇弒父冰屍案，主嫌等4人日前都被二審重判，發生案命的前鎮區住處，王姓屋主不滿自己的房子變成凶宅，提告求償450萬元，高雄地院審理後，判4名凶手應連帶賠315萬給屋主彌補損失。

判決指出，死者丁盛芳與妻子洪瑞敏結婚後，因丁男長期對妻小家暴，長子丁泰文不僅遭毆，甚至目賭父親對其母和弟弟等人施暴，但洪女為維繫家庭百般忍受，也讓大兒子一直讓父親懷恨在心。

經營飲料店的洪婦，一肩扛起家庭生活重擔，但所賺的錢常被丁男取走花用，甚至連2014年2月繼承遺產3千萬元，也被丁男出入酒店、賭博場所、遊藝場、搞外遇，短短4年揮霍殆盡，導致一家人只能在外租屋居住，也引發洪婦、丁泰文不滿。

2018年5月間，丁男又因細故遷怒妻子，洪婦於是與長子決定行兇，由丁泰文找友人蔡東諺、高志榮共謀，並在6月4日前往前鎮區丁男住處殺人後，蔡、高分別獲得28萬、26萬元報酬。

事後，洪婦將屍體藏放在自家透天厝一樓冰櫃，長達近百日，洪婦卻向警方謊報其夫失蹤，同年9月10日深夜，潘姓警員前往訪查時聞到屍臭，以鬼神因果關係之說，嚇得洪女和盤托出情節，買兇殺父案始曝光。

而丁男遇害的民宅是租賃而來，王姓屋主不滿自己的房子變成凶宅，認為自己價值900萬的房子貶值嚴重，向洪婦等4人提告求償450萬元；法官審理後認為，洪婦在屋內殺人，會造成房屋使一般人嫌惡成為凶宅進而交易價值貶損，經不動產仲介經濟商業同業公會鑑價，認定會貶損為3至4成，因此判洪婦4人應連帶賠315萬給屋主彌補損失，全案可上訴。

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