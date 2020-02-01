國中生遭體罰起立蹲下 家長求償百萬獲判賠3萬

導師體罰學生起立蹲下，校方被高雄高分院判賠3萬。示意圖。（資料照）

2020-02-01 07:37:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖縣一名國中生，因作業未寫被導師處罰「起立蹲下」、「罰寫」及「罰站」，家長請求國賠上百萬元，被澎湖地院判決敗訴，案經上訴高雄高分院後，合議庭認定「起立蹲下」為體罰，判決校方只要賠償3萬元定讞。

受害學生家長指出，小孩在2015年間被國中班導師處罰500下「起立蹲下」、大量「罰寫」及「罰站」長達8小時，導致小孩免疫力降低而罹患白血病，或加重其病情。

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並說，依據學者研究，體罰將對被害者心理健康、學習能力、人際關係與社會適應造成永久性傷害，他小孩年紀尚輕，正值學習成長的黃金時期，導師在教室公開處罰行為，對其身體權、健康權及人性尊嚴等構成傷害，請求國賠上百萬元。

校方則指稱，導師上開處罰行為當中，僅起立蹲下涉及管教注意事項所規定的體罰，其餘罰寫、罰站等均與體罰無涉。其次，罰寫是訂正考試的錯誤，罰寫的數量為學生利用學校下課，或例假日期間即可完成，罰站則是針對罰寫未完成的處罰，罰站時間至多僅有一節課45分鐘。

並說，起立蹲下亦無大量情形，其用意為促使學生積極學習，而非出於處罰目的，依其情節也未逾合理管教範圍，難認違法。其次，處罰行為與學生罹患白血病，在醫學上無因果關係，拒絕賠償。

二審合議庭法官調查，導師偶爾處予該生罰寫、罰站，為合理管教範圍，也與其罹患白血病無關，但要求學該生起立蹲下10分鐘，導致其精神及肉體均感到痛苦，已對侵害其身心健康權，因此認為給付3萬元比較合理。

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