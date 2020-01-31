輔大性侵案夏林清跳出來提告 女學生免賠、男友賠1元

夏林清不滿被性侵的女學生及其朱姓男友上臉書PO文，害名譽受損，連帶求償1元並上臉書道歉；法院審結，認定朱男要賠1元但不用公開道歉，女學生則免賠。（資料照）

2020-01-31 22:35:51

〔記者溫于德／台北報導〕輔大心理系2015年發生學弟性侵學姊事件，時任社科院長、心理系教授夏林清事後不滿受害女學生及其朱姓男友在臉書上PO，害她遭網路霸凌，向2人連帶求償1元並要求各在臉書上道歉。士林地院審結，判朱男應賠償1元但不須公開道歉，但女學生免賠，全案仍可上訴。

士院稍早發布判決摘要指出，朱男在性侵案發生後隔年，於個人臉書PO文指夏林清曾「發怒」表示：「我不要聽受害者（指女學生）的版本」；朱男也在PO中也提到「被夏林清狠電」、「在封口這件事上」等語。

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夏林清提告主張，朱男PO文多為不實，明示或暗示指她刻意利用權勢吃案，至於女學生則在個人臉書PO文提到「我看過並同意」朱男PO文，故2人共同侵害她的名譽權，應連帶賠償精神慰撫金1元，並分別在個人臉書刊登道歉啟事。

朱男在案件審理期間已經畢業，返回中國，故未曾出庭達辯，也未委託辯護人；女學生則透過辯護人表示，她未曾分享相關貼文，且朱男臉書PO文是對可受公評之事表達意見，並未侵害夏林清名譽。

法官參酌證人證詞認為，夏林清並未在會談中發怒，故朱男確實拼湊夏林清語序，且夏林清也未憑藉權勢狠電其他人，或要求封口。

法官最終判朱男應賠償夏林清1元，但公開道歉會讓女學生遭受肉搜、受到二度傷害，駁回此部分請求；至於女學生則在朱男PO文後再於個人臉書PO文「我看過並同意」，尚不構成幫助行為，故不需賠償與公開道歉。

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