武漢肺炎》網路散佈不實疫情 竹東警揪出2名PO文者送辦

女網友在自己的臉書張貼和轉發武漢肺炎不實消息，造成人心惶惶，竹東警分局獲報通知到案說明，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。（ 擷取目臉書）

2020-01-31 19:08:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕武漢肺炎疫情持續擴大，日前有民眾於臉書群組po文稱「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」等語，有網友複製並轉發，造成人心惶惶，竹東警分局獲報漏夜偵查後通知2名po文者到案說明，經院方證實為假消息並提出告訴，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。

竹東警分局表示，除上述民眾先於「我是竹東人」臉書群組po文，一名女網友複製並轉發此文章內容至LINE某社區群組，造成網友及民眾轉發；另有網友於自己的臉書po文稱「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」等語。

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三案的散播者雖於po文後馬上刪除，但內容過於聳動，造成竹東地區民眾人心惶惶，分局1月30日10時受理台大醫院竹東分院院方報案後，立即成立專案小組。

在新竹地檢署檢察官的指揮下，竹東警分局從網路搜尋出散播者身分，經過濾排除相同暱稱，在一日內，分析比對揪出po文者真實身分，並連夜通知2名po文者到案說明；同時，院方證實為假消息並提出告訴，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦，遏止網路繼續散播假消息，避免人民恐慌。

竹東警分局呼籲民眾，依傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，導致損害公眾或他人者，得科處300萬元以下罰金，屬觸犯刑法，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

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有民眾在LINE群組轉發武漢肺炎不實消息，造成人心惶惶，竹東警分局獲報通知2名po文者到案說明，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。（ 擷取目臉書社團）

有民眾在臉書社團轉貼武漢肺炎不實消息，造成人心惶惶，竹東警分局獲報通知po文者到案說明，全案依傳染病防治法第63條函送偵辦。（擷取目臉書社團）

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