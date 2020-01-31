網友造謠政府賣口罩發災難財 民進黨彰化縣黨部提告

有網友在彰化縣多個在地臉書社團貼文，指政府賺口罩之亂災難財，民進黨彰化縣黨部今天向彰化警方報案提告。（民進黨彰化縣黨部提供）

2020-01-31 18:26:40

〔記者張聰秋／彰化報導〕首中國武漢肺炎疫情持續升溫，全世界聞疫色變，全台各地都出現口罩之亂，有網友在臉書社團造謠政府賣口罩大發災難財，民進黨彰化縣黨部今天下午向彰化警察局報案提告，警方受理後，已循線追查貼文者。

有網友在彰化縣多個在地臉書社團貼文，內容寫著「＃817發大財」，醫療用口罩1個成本不用1元進價，民進黨政府公司統購後批給超商4到5元，每個口罩賺3到4元，每天出貨400萬到600萬個，請問民進黨每天可賺多少錢…」貼文引發熱議。

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民進黨彰化縣黨部主委辦公室主任柯金德說，縣黨部根據民眾擷圖提供的訊息，今天下午2點左右到彰化縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊報案，就他了解，警方初步掌握到貼文IP來自北部某縣市，已派員追查。

邱建富指出，這是全國各地搶買口罩以來，民進黨第一起為防堵假訊息擴散，對網友貼文者採取提告動作，目的希望網友不要以訛傳訛，製造假新聞，破壞社會和諧。

柯金德說，網友貼文內容已涉及觸犯社會秩序維護法，但縣黨部考量社維法裁罰輕，發揮不了嚇祖作用，決定採取捍衛政府的進一步作法，最後用彰化縣黨部名義對貼文網友提出妨害名譽的告訴。

彰化縣警察局表示，依法受理報案也展開追查，等找到人才能釐清貼文者動機，若內容進一步涉及傳染病防治法也會一併偵辦。

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