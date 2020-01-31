保力達瓶蓋含PVC遭追繳3億 聲請釋憲吞敗

司法院副秘書長葉麗霞宣讀大法官第788號解釋。（記者吳政峰攝）

2020-01-31 16:52:09

〔記者吳政峰／台北報導〕飲料商「保力達」2008年到2012年生產的飲料，瓶蓋內墊含有燃燒後會產生世紀劇毒「戴奧辛」的PVC材質，被環保署認定屬於「特別公課」項目，2012年間要求補繳回收清除處理費逾3億元，保力達認為有違法律保留等相關原則，聲請釋憲，大法官31日做出第788號解釋，宣告相關法規合憲，保力達吞敗。

第788號解釋指出，廢棄物清理法所定的回收清除處理費，是國家對人民所課徵的金錢負擔，課徵目的、對象、費率、用途應以法律明定，考量政策目的受到不同材質廢棄物對環境的影響，回收、清除、處理的技術及成本等各項因素，涉及高度專業性及技術性，立法者就課徵的對象、費率，並非不能授予中央主管機關一定的決定空間。

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大法官認為，如果由法律授權以命令訂定課徵的對象、費率等項目，且授權符合具體明確要求，為憲法所允許；而環保署公告加重PVC費率100%，對業者財產權及營業自由的干預，尚未達到違反比例原則的地步。審查後宣告「廢棄物清理法」第15條、16條與環保署發布的4個公告合憲。

環保署2012年12月查出，保力達2008年11月到2012年10月生產的飲料，瓶蓋內含有微量的PVC，事後清除不易，需要特別公課回收處理費，決議追徵4年的費用3億831萬4070元；另一間容器商品製造業者「富鴻慶」亦遇到相同問題，被環保署要求補繳回收處理費118萬8347元。

兩間公司均不服，認為處理費的計算基礎除了瓶蓋，竟然還要加上瓶身的重量，並不合理，提起行政訴訟，惟經層層審級均敗北，因而聲請釋憲。兩間公司主張，廢棄物清理法及環保署對此問題所發布的4個公告，有違反法律保留、平等保障、比例、授權明確性等4個原則，但未獲大法官採認。（17:23更新）

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