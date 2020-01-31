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首頁　>　社會

男轉PO貼文遭蘇嘉全提告 苗檢不起訴

蘇嘉全告張男涉及加重誹謗，不過，苗栗地檢署認為，此事本屬可受公評之事，予以張男不起訴。（記者彭健禮攝）

蘇嘉全告張男涉及加重誹謗，不過，苗栗地檢署認為，此事本屬可受公評之事，予以張男不起訴。（記者彭健禮攝）

2020-01-31 17:45:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣張姓男子在個人臉書，轉貼網友張貼在「業力引爆」粉絲專頁，內容為立法院長蘇嘉全個人財產申報內出現國慶籌備活動經費3000多萬元的「公款入私帳」質疑；蘇嘉全認為貼文內容與事實不符，致他名譽受損，告張男涉及加重誹謗，不過，苗栗地檢署認為，此事本屬可受公評之事，予以張男不起訴。

張男於去年9月19日深夜11點許，在他使用的臉書帳號網頁上，轉貼魏姓網友於同日晚間10點37分許，張貼在臉書「業力引爆」粉絲專頁、內容含有「哇！公款入私帳，這算公然貪污吧？這還蠻民進黨的」等文字，及「蘇嘉全聲明，財產申報3354萬是國慶公款非個人存款」之新聞網頁截圖。

蘇嘉全認貼文內容與事實不符，致他名譽受損，因認張男涉有刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌。

張男堅決否認有何上開犯行，辯稱，他只是在臉書帳號上分享他人的貼文，他覺得貼文內容有關國慶公款的使用情形，且他認為有所疑問，所以另外留言「這是慣例嗎？不是吧？」以表達個人對於這個事件的疑問。

檢察官認為，張男僅係轉貼魏姓網友之貼文內容，且張男尚有附加上開疑問之留言，以表達其個人對於告訴人是否有將公款存放在個人帳戶之疑問，堪認張男並無直接指摘告訴人公款入私帳或公然貪污之情事。

檢察官認為，況告訴人為立法院長，其就國慶公款之運用情形，本屬可受公評之事，且張男之留言內容，也未有何明顯逾合理評論之處，是尚難認張男有何誹謗告訴人之主觀犯意，應認張男本案罪嫌不足。

監察院於去年初出刊的廉政專刊第127期、第140期，內容刊載立法院長蘇嘉全財產申報部分，有一筆3000多萬元支票存款是內政部補助國慶籌備委員會活動經費，引發網路流傳「公款入私帳」，雖蘇已多次公開說明，網路謠言仍不止歇。

蘇嘉全於去年9月間公開表示，由於嚴重損害其個人名譽，已蒐證向警方報案，目前首波將針對發文及分享共300餘人提告，盼以司法遏止不法。

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