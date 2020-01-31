女老闆遭老員工回頭坑殺 房屋土地被騙光

男子李振楠原是林女經營的某瓦斯公司員工，離職後積欠大筆賭債，竟與吳男（李振楠配偶的乾爹）、友人楊男，回頭設局向林女詐騙3000餘萬元，台中地院依詐欺及偽造文書判李4年，吳男依偽造文書判1年6月，楊男依偽造文書判1年3月。（記者楊政郡攝）

2020-01-31 17:03:42

〔記者楊政郡／台中報導〕男子李振楠原是林女經營的某瓦斯公司員工，離職後積欠大筆賭債，竟與吳男（李振楠配偶的乾爹）、友人楊男，回頭設局向林女詐騙，設下一關又一關的騙局，最後林女遭騙走3000餘萬元，台中地院依詐欺及偽造文書判李4年，吳男依偽造文書判1年6月，楊男依偽造文書判1年3月，李妻無罪。

判決書指出，李男離開瓦斯公司後積欠大筆賭債，回頭向前老闆林女借款，向林女佯稱，日後可將一棟房屋過戶與林女，當天雙方簽立房屋租賃契約書，林女分6筆給付228萬元給李，後續李又以各種藉口陸續向林女騙取492萬元。

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到了2017年9月初，林女已不願再借款，李男再對林女佯稱除移轉房屋外，其岳父及伯父要將溪湖土地抵押清償借款，同年月19日由吳男假扮李男的楊姓岳父，雙方約見面，由楊男出面向林女借款350萬元，約定2個月後還款，允諾將該棟房屋移轉與林女，如無法移轉，則將溪湖之土地移轉給林女，雙方簽訂過戶承諾書，有了上述承諾書，李男藉口已經在辦理中平路房屋過戶，向林女拿了290萬。

後來李男未還款也未過戶中平路房屋，找了假岳父，以及假伯父楊男（溪湖土地的兩位持分人），同年12月12日一起出面，承諾向林女借款2500萬元，將於2018年3月12日歸還。若未歸還，將無條件將位在溪湖鎮員鹿路土地過戶與林女，由林女為受益人，李男為證人等語之借款承諾書，並提供該土地地籍圖謄本、土地登記第二類謄本為證。

簽下承諾書後，李男以已經在辦理過戶向林女拿走2046萬元，後來不但沒還錢，中平路房屋也未過戶，溪湖員鹿路土地更是騙局一場，林女被騙達3056萬元，決定提告。

李男坦承犯行，但吳男與楊男都辯稱不知李男要騙人，是受指示就簽名，法官認為兩人已成年且有相當社會經驗，且明知簽署他人名字是非法行為，依共同偽造私文書判刑，李男則多了幾條詐欺罪。

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