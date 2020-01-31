到鹹濕夜店被性騷擾 10個月後早產怪罪色狼

「X-CUBE」夜店因多次引發鬥毆爭議，警察去年密集臨檢。（資料照）

2020-01-31 15:38:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市擔任會計的女子小芳，到以作風大膽鹹濕聞名的夜店「X-CUBE」為友人慶生，被牟姓色狼猛吃豆腐，多次搭肩摟腰作勢親吻，還伺機觸摸肩膀、腰部與臉部，事隔10個月後，小芳懷孕36週又2天剖腹早產，她認為早產之因，是被牟男性騷擾導致罹患躁鬱症，情緒起伏大，向牟男索賠20萬元，牟男宣稱早產與他無關，法官則認為，小芳罹患躁鬱症與早產，是在性騷擾後1個月與10個月，難以認定兩者有因果關係，不過，牟男性騷擾小芳造成驚恐與受辱之感，判決牟男應賠償8萬元，可上訴。

台中地院簡易庭判決書指出，擔任會計的小芳（化名），2017年11月10日深夜11時許，於「X-CUBE」幫友人慶生，卻被牟男性騷擾，包括搭肩摟腰多次，以手捧住小芳的臉作勢親吻，觸摸小芳肩膀、腰部與臉部，小芳向兩名男性友人求助，兩人用身體阻擋牟男，伺機將小芳拉走，刑事部份，台中地院依性騷擾防治法的性騷擾罪，判處牟男拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

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事隔1個月，小芳因焦慮而向身心科求診，醫師診斷為躁鬱症，也就在此時，小芳發現自己懷孕，並中斷用藥，騷擾案發後約10個月，2018年9月中旬，小芳因胎盤早期剝離而剖腹早產，懷孕時間為36週又2天，比一般40週提前3至4週。

小芳提出民事訴訟，向牟男索賠20萬元，理由是她被性騷擾後，身心痛苦異常，因此罹患躁鬱症，又因懷孕而停藥，因情緒起伏過大，造成胎兒高位破水而剖腹早產，牟男應賠償20萬元，牟男則答辯說，躁鬱症與早產都跟他無關，是小芳的男朋友涉入一起妨害自由案，小芳擔心男友被判刑。

台中地院簡易庭認為，小芳求診與診斷出躁鬱症，是在被性騷擾當年的12月，距離性騷擾已有1個月，早產則是翌年9月，距離性騷擾亦有10個月之久，難以認定與牟男的性騷擾有因果關係，不過，牟男的性騷擾惡行，造成小芳驚恐與不受尊重之感，應賠償8萬元，可上訴。

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