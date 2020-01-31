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司機爽「撿屍」 反辯女子對他主動

劉姓司機否認性侵反辯女子主動，但合議庭拒絕採信，依乘機性交罪判刑4年。示意圖

劉姓司機否認性侵反辯女子主動，但合議庭拒絕採信，依乘機性交罪判刑4年。示意圖

2020-01-31 13:15:31

〔記者溫于德／台北報導〕劉姓司機於錢櫃台北敦南店飲酒作樂外載送酒醉女子返回內湖住處，未料劉藉機「撿屍」。但劉到案反而辯稱是女子主動，「我有反抗，但推不開她」；士林地院拒絕採信辯詞，重批羅空言狡辯，依乘機性交罪判刑4年，可上訴。

本案發生在2017年7月22日凌晨2時50分，劉男將酒醉女子載回住處，見有機可乘，3時26分先致電告知女子同事「將她送到家，已準備下車了」，後卻將車開進暗巷內，再進入後座性侵，待清晨5分29分才拿女子證件確認地址，將人送回家。

劉男到案後否認性侵，辯稱當時叫酒醉女子1、20分鐘都叫不起來，又找不到正確地址，才開到巷子內，坐在前座玩手遊，女子隔一陣子醒來，要他到後座相陪，待他坐到後座時，女子跨坐在他的大腿上，並將自己的上衣與內衣往上拉，且主動奉上胸部，還問他是否喜歡。

劉男接著說，女子拉下他的褲子到大腿上緣，也把自己的褲子往下拉，雙方性器摩擦約10分鐘，但沒有插入，當下「我有反抗，但推不開女子」，後來路旁有些人出來運動，他主動跟女子說這樣不好看，就將女子移到旁邊，讓女子繼續昏睡，再將女子送返家。

合議庭拒絕採信辯詞，認定劉男利用女子酒醉意識不清之際，乘機性交，審酌劉男身為計程車司機，有平安載送乘客到達目的地的職責，卻不知潔身自愛，為滿足性慾，利用清晨人煙稀少將女子載到荒僻道路旁性侵，可見毫無尊重他人性自主權意識。

合議庭在判決書末痛批劉男自我控制能力低落，不僅對女子造成難以抹滅的創傷，也損害職業駕駛的公眾形象及社會安寧秩序，犯後又否認犯行，且至今未向女子道歉、和解或賠償，堪認態度不佳，毫無悔意，依法判決。

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