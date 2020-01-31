男子惹怒孕妻闖紅燈急送醫 警方攔下後開道協助

老公闖紅燈送孕妻就醫，警方了解後開道協助。（記者蘇金鳳翻攝）

2020-01-31 12:59:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕千萬不要讓懷孕的老婆生氣！

台中市太平區一名21歲謝姓男子30日因早上要上班，半夜載著19歲身懷六甲的陳姓妻子欲返回霧峰娘家，途中雙方因細故吵架，導致妻子情緒激動造成腹痛，自知闖下大禍的謝男急送孕妻到醫院，還闖紅燈，被警方攔下後得知原委，開道順利送院。

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太平警分局新平派出所警員張家順、王舜平30日凌晨執行巡邏勤務，巡經中山路與宜昌路口發現一台自小客車違規紅燈左轉往市區方向急駛，隨即上前攔查。

駕駛謝姓男子非常焦急向警方表示，妻子懷孕3個多月了，因為上車妻子與友人鬧情緒，又與自己發生小口角，造成她情緒不穩、呼吸急促、腹痛等症狀。

員警見陳姓妻子坐於後座臉色慘白，抱著肚子全身虛弱癱軟，二話不說趕緊開著巡邏車一路鳴笛協助開道前往中國醫藥大學附設醫院就醫，約5公里市區路程原需約13-15分鐘車程，但在員警的協助下，僅花費約7分鐘路就到達院方急診室大門。

張姓員警並協助攙扶孕婦下車至病床，順利讓陳女接受治療照料。

謝姓男子表示，春節連假結束明天要上班，欲載妻子返回霧峰娘家，惟因細故發生一點口角造成這插曲，擔心母子的安危遂趕緊開車送醫，所幸遇巡邏員警協助，縮短車程時間，非常感謝員警貼心又給力的協助。

老公闖紅燈送孕妻就醫，警方了解後開道協助。（記者蘇金鳳翻攝）

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