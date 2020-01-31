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首頁　>　社會

心虛跑給警察追卻陷車陣 藥頭被「甕中抓鱉」

鄭嫌被當街制伏逮捕。（記者許國楨翻攝）

鄭嫌被當街制伏逮捕。（記者許國楨翻攝）

2020-01-31 12:44:31

〔記者許國楨／台中報導〕住南部的鄭姓藥頭為掩人耳目，刻意北漂到台中後還向友人借車企圖規避查緝，去年底開車攜帶毒品準備販售大撈一筆，卻因車子違停引起警方注意攔查，他因心虛拒撿加速逃逸，反陷在車陣動彈不得被警方來個「甕中抓鱉」當場就逮，並在車內起出咖啡包等大量毒品及2萬多元販毒所得，案經警方依毒品罪嫌送辦，昨天由檢方起訴。

台中市第六分局市政派出所員警去年底巡邏途中，發現1輛自小客車在巷口紅線違停趨前盤查，不料自小客見警靠近開始加速逃逸，員警尾隨在後並呼叫線上警網支援時，只見自小客車在西屯區安和路與朝馬路口紅燈被車陣困住，員警見機不可失，馬上向前將23歲的鄭姓駕駛拉出車外制伏。

警方同時在車內查獲毒咖啡共90包（重993.3公克）、毒梅錠62顆（重78.4公克）、K他命3包（重11.1公克）、電子秤、K盤等贓證物，以及販毒所得24800元；住南部的鄭嫌在警訊中供稱，為了躲避查緝刻意北上台中還向朋友借車，從事運輸、販賣毒品等非法行為。

原以為此舉可以掩人耳目，卻先因紅線違規停車引來警方注意，一時心虛逃逸，再因遇到紅燈陷在車陣中被警方「甕中抓鱉」，實在是賊星該敗。

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涉嫌販毒的鄭嫌。（記者許國楨翻攝）

涉嫌販毒的鄭嫌。（記者許國楨翻攝）

警方在鄭嫌車內起出大量毒品。（記者許國楨翻攝）

警方在鄭嫌車內起出大量毒品。（記者許國楨翻攝）

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