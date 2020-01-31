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同陣頭成員反目 男子慘被折疊刀刺死

葉男約黃男出來談判，與其他3名友人持電擊棒、折疊刀攻擊圍毆，黃男送醫搶救後不治。（資料照）

葉男約黃男出來談判，與其他3名友人持電擊棒、折疊刀攻擊圍毆，黃男送醫搶救後不治。（資料照）

2020-01-31 12:11:09

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市28歲葉男與34歲黃男原是同一陣頭，不滿遭黃男出言調侃，懷恨在心，約黃男出來談判，見黃男一現身，便與其他3名友人圍毆黃男，郭男更以電擊棒、折疊刀攻擊黃男，黃男送醫搶救後不治，新北地院認定黃男死亡與被郭男刺殺有關，今依傷害致死罪判郭男有期徒刑7年6月；依傷害罪判葉男1年8月徒刑，可上訴。

黃、葉男原本為同一陣頭，先前已有嫌隙，去年2月10日晚間兩人在新北市蘆洲區碰面後又起口角，讓葉男心生不滿，同日晚間7時許約出黃男到新北市泰山區台麗街談判。

檢警調查，黃男一到場，葉男就衝上前追打，其他2名同夥見狀也立即加入戰局，徒手甚至持折疊刀、電擊棒圍毆，將黃男打倒在地，1名同夥則阻止黃男離去，整個行兇過程不到3分鐘，一行人隨即騎車逃離現場，警消獲報趕抵，發現黃男頭部撕裂傷，左肺、背部、雙手都受傷，但意識清楚，緊急將他送醫治療，未料翌日中午，黃男突然陷入昏迷，搶救仍不治。

審理時，葉男等3人坦承毆打黃男；阻止黃男離去的彭男則否認有幫助傷害犯意，辯稱在旁是「勸架」，要阻止葉男等人毆打黃男，但供詞被監視器畫面打臉，仍被依幫助傷害罪判刑5月，得易科罰金15萬元，另名共犯則依傷害罪判刑1年4月。

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