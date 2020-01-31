新店建商遭擄案 在逃共犯落網遭起訴

台北地檢署。示意圖（資料照）

2020-01-31 11:18:42

〔記者錢利忠／台北報導〕新北市新店區呂姓建商於2014年11月間被綁匪勒贖300萬元，2015年破案後，台北地院依擄人勒贖罪判主謀廖柏傑7年8月徒刑，當時通緝在逃的共犯黃鴻旻，去年11月被逮捕到案，台北地檢署今依擄人勒贖罪將黃男起訴。

黃男犯案後分到75萬元，他落網後供稱是替舅舅處理債務，他不知其他共犯有帶槍，他沒有擄人勒贖的犯意。關於黃男的供述，黃男舅舅證稱沒有找黃男處理債務，也指不知綁匪計劃，也沒拿到錢。呂姓建商則稱與黃男的舅舅確有債務糾紛。

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當時的其他共犯另包括洪瑞被判刑5年2月，至於提供藏匿肉票地點的廖廷哲，因以為只是債務糾紛，未參與勒贖計畫，也沒分到贓款，依妨害自由罪判刑3月。

北院判決提及，34歲的廖男向不知情的友人借證件租車，並掛上偷來的車牌，另以18萬元代價購入黑槍後，於2014年11月21日凌晨，趁呂姓建商駕車返家時，夥同洪男上前押人，當時呂姓建商奮力抵抗，與洪男爆發扭打，此時廖男持槍抵住呂姓建商的腰部，恐嚇嗆說：「你再抵抗，我就開槍」，呂姓建商不得已只好放棄並被綑綁帶走。

途中綁匪對呂男提到：「我們在跑路，需要準備2000萬元」，呂男殺價到300萬元後，綁匪逼他簽下300萬元借據，並用呂男的手機打給呂妻要求付贖金；當天早上呂妻依綁匪所求，帶300萬元現金前往交款，呂男這才獲釋放。

警方獲報後以車追人，2015年2月10日至新店公寓頂樓破門攻堅，順利逮獲睡夢中的廖柏傑，其他在逃共犯後來也陸續落網。

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