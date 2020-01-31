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涉貪刑事組長第50次非常上訴 仍遭駁回

羅明村的女兒曾在司改會律師林俊宏陪同下召開記者會，為父親喊冤。（資料照）

羅明村的女兒曾在司改會律師林俊宏陪同下召開記者會，為父親喊冤。（資料照）

2020-01-31 11:28:05

〔記者溫于德／台北報導〕前台北縣警局（現新北市警局）新莊分局刑事組長羅明村，被控偵辦一件槍擊案時收賄50萬元，協助涉槍擊案的黃姓被告等人找人頂包；羅否認犯罪，仍被最高法院判刑13年、褫奪公權5年確定。羅後來逃亡海外，並透過在台家屬提出第50次非常上訴，最高法院仍予駁回。

羅明村過去曾辦過白曉燕命案、林清岳弒親案。

至於本案則發生在1997年間，羅明村偵辦林口鄉「新樹林餐廳」槍擊案時，受張、黃、周姓3名被告請託，包庇3人找黃姓少年頂罪，並率隊逮捕黃姓少年，事成之後收取50萬元賄賂；全案爆發2年後，羅等人被依貪污、行賄、槍砲等罪起訴，多名被告陸續被判刑確定並入監服刑。

羅明村涉案部分，一審重判15年，更一審曾改判無罪，但最高法院仍認定羅收賄，2009年4月判刑13年、褫奪公權5年確定。羅不服，逃亡海外後陸續向檢察總長提出49次非常上訴均遭駁回，第50次非常上訴同樣被駁回。

另羅明村在台女兒也曾在司改會律師林俊宏陪同下表示，父親因有心臟問題，才會無法完成測謊，且監控錄影帶也顯示測謊未完成，故父親沒在測謊圖譜上簽名，怎知圖譜上卻莫名出現父親簽名；此外，本案共犯也無法指認父親有罪，父親卻被冤枉判刑，故盼司法體系能還父親清白。

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