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首頁　>　社會

過年沒錢買伴手禮 半夜偷7隻金魚要送人

韋姓男子凌晨三點到店家偷金魚。（記者王捷翻攝）

韋姓男子凌晨三點到店家偷金魚。（記者王捷翻攝）

2020-01-30 22:08:47

〔記者王捷／台南報導〕過去生活優渥的韋姓男子，因為年紀大了收入不穩定，自稱過年沒錢買伴手禮送人，讓他覺得很沒面子，因此去住家附近的店家偷金魚當伴手禮，店家為了招財在店外養了一缸金魚缸，韋男竟把一缸7隻金魚全撈光，翌日店家餵魚時才發現連金魚都有人偷，氣炸報案，警方才循線找到韋姓男子，他向警方坦承犯案並說，金魚他代養了5天都活得好好的，也還沒送出去，願意將金魚還給對方，訊後警方將他依竊盜罪函送法辦。

60多歲的韋男，平常一個人住很少與人來往，過去經商時曾經很風光，但自從生活越來越拮据，朋友也越來越少，今年過年時，他覺得留在身邊的朋友都對他不錯，不過他卻沒有能力包紅包，連禮盒都捨不得買，因此想起住家附近有一間店面，店外就擺了一池魚缸，裡面有許多漂亮的金魚，動起了歪腦筋。

19日凌晨3時許，韋男帶著塑膠袋徒手撈金魚，把一缸金魚全都撈光，接著就騎機車離開，過了快2天，店家要餵金魚時，才發現魚缸裡不見魚影，調了監視器只看見韋男跪在魚缸邊，一隻隻撈魚，店家認為，魚缸裡的金魚不是很貴重的金魚，只是養來招財用，但也養了一年多，覺得竊嫌很過分，連金魚都要偷，因此報案。

警方循線找到韋男，24日他到警所製作筆錄，他坦承犯案並表示，是因為他想把金魚送給朋友的小孩作伴手禮，金魚他養了5天，照顧的很好，也還沒送出去，希望店家能原諒他，訊後警方將他依竊盜罪嫌函送法辦

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