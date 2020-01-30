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騎車打翻工具箱螺絲釘掉出 鐵捲門師傅負責任清除警也相助

良心師傅與善警齊蹲路中撿鐵釘，路人直擊超暖心。（記者許國楨翻攝）

良心師傅與善警齊蹲路中撿鐵釘，路人直擊超暖心。（記者許國楨翻攝）

2020-01-30 22:36:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名鐵捲門維修師傅，小年夜當天趕著四處維修讓客戶好過年，騎車途中放在踏墊的工具箱不慎打翻導致螺絲、釘子散落一地，他惟恐造成行經汽機車危險，立即蹲在地上撿拾，員警巡經見狀也馬上投入幫忙，暖心一幕讓路過民眾直擊頻讚，真的好窩心。

台中市第一分局西區派出所巡佐李國裕、警員巫思璇，當天下午巡經建國北路時，見一名機車騎士蹲在路中間險象環生，經詢問才知道是林姓騎士在撿拾掉落的生財工具（零件）。

只見他一邊撿著散落的螺絲釘一邊提到，自己是一名維修師傅，因為前陣子工作時不慎受傷，休息了一段時間，而過年到了，許多店家或民宅紛紛打電話說要更換或維修鐵捲門，因此才會騎著機車，趕著過年前載著大大小小的零件四處替店家更換鐵捲門。

而返家途中，一個不小心，打翻了裝著螺絲、釘子等小零件的鐵桶，唯恐沒撿乾淨，可能會導致後方車輛的輪胎被較為尖銳的零件刺破，進而衍生犁田或車禍等意外危險，才會蹲在地上撿；李員聽聞後，立即請巫員指揮來車往兩側行駛，讓行經該路段的其他用路人能提高注意力不要撞上，避免衍生交通事故，自己則彎身幫忙林男將地上的螺絲釘、螺帽等撿回鐵桶內。

在警方協助下，地面上四散的掉落物很快就排除乾淨，林姓師傅頻頻向警方道謝，感謝警方在繁忙之餘及時相助，讓他能夠快速且安心的清除路面上的掉落物，讓自己及其他用路人平安好過年。

林男蹲在路中撿拾四散的螺絲、釘子。（記者許國楨翻攝）

林男蹲在路中撿拾四散的螺絲、釘子。（記者許國楨翻攝）

警方見狀也馬上彎身投入幫忙撿拾。（記者許國楨翻攝）

警方見狀也馬上彎身投入幫忙撿拾。（記者許國楨翻攝）

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