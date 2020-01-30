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首頁　>　社會

不爽兒子花大錢買新車 婦人拿菜刀理論嚇到鄰居

婦女酒後情緒不穩，拿刀威脅家人。（記者顏宏駿翻攝）

婦女酒後情緒不穩，拿刀威脅家人。（記者顏宏駿翻攝）

2020-01-30 18:06:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名婦人，不滿兒子花大錢買新車，新春期間喝悶酒，昨晚竟拿菜刀跟兒子理論，驚動鄰居報警，員警苦心勸說結束這場虛驚。

警方到場時，婦人手上拿著菜刀，痛哭失聲，作勢要跟兒子同歸於盡，警方利用親友溫情攻勢，慢慢讓婦人卸下心防，經歷30分鐘的苦勸才結束這場危機，婦人被送往醫院觀察。

警方表示，婦人原本情緒就不穩定，她因不滿兒子花大錢買新車，欠下一屁股債，昨晚獨自一人喝悶酒，情緒受到刺激才拿刀威脅家人。

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