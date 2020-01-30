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武漢肺炎》國內首例！ 桃園警察PO「帶好料的回去」被起訴

桃園一名吳姓員警在臉書po文，表示在武漢要帶點「好料」返台，引起網友恐慌並熱搜。（記者陳恩惠翻攝）

桃園一名吳姓員警在臉書po文，表示在武漢要帶點「好料」返台，引起網友恐慌並熱搜。（記者陳恩惠翻攝）

2020-01-30 16:14:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德警分局吳姓員警26日晚上、過年休假期間，在個人臉書打卡稱人在中國武漢華南蔬果市場，並PO文「來這邊帶點好料的回去和大家分享」，PO文事後被網友截圖檢舉、引發軒然大波，得知闖下大禍的他，僅解釋「只是想開個玩笑」，28日分局召開考績委員會對他記大過及調地處分，並將他移送桃園地檢署偵辦，檢方短短3天迅速偵結，今天依「傳染病防治法」第63條散播有關傳染病流行疫情之不實訊息及「刑法」第151條之恐嚇公眾等罪嫌，將吳姓員警提起公訴，這也是第一起因散播武漢肺炎不實訊息被起訴的案例。

據悉，吳姓員警已是分局頭痛人物，先前才曾因假棒球國手案件惹議，現又因無聊、開玩笑，在全國陷入武漢肺炎恐慌時，又在臉書散播假訊息，分局指出，除了記大過及調地處分，將會持續對吳姓員警加強輔導考核，如果再不適任警職，將斷然予以淘汰；據悉，吳姓員警目前調職警備隊，在案發前他已申請退休，正在審核中。

桃園地檢署呼籲，防疫視同作戰，必須格外謹慎，散播任何謠言或不實訊息，將會嚴重影響防疫工作的進行，請民眾切勿虛捏不實之疫情訊息，對於來源不明或未經證實之疫情資訊，亦切勿隨意散播或轉傳他人，以免觸法。

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