民眾拾獲證件送警局 警竟拿來冒名抽電影票

新北市新莊分局前李姓警備隊員涉嫌冒用民眾個資參加電影票抽獎，因其有精神疾病獲緩刑。（資料照）

2020-01-30 14:21:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊分局前李姓警備隊員涉嫌侵占民眾拾獲送往警局的證件，熱衷臉書各粉絲團電影票抽獎活動的他，還冒用民眾及同仁個資參加抽獎，新北地院考量他認罪並罹患適應障礙合併憂鬱症，今依依貪污治罪條例中的侵占職務上持有之非公用私有財物等罪判他徒刑2年4月，褫奪公權4年，其中8月得易科罰金；侵占遺失物罪判處罰金1萬2仟元；緩刑4年；另得向國庫支付25萬元；每月得前往醫院進行精神治療至少1次，可上訴。

判決指出，39歲李員自2000年11月起擔任警察起，受理民眾拾獲送往警局的證件，均未依規定辦理遺失物作業手續，也未登在於工作紀錄簿中，而是暫時存放在值班台、辦公桌抽屜、個人公文櫃內，2016年4月，李員調至新莊分局警備隊後，便將先前保管的民眾拾獲證件，一併帶至新莊分局，藏放在自己的個人公物櫃及機車置物箱。

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喜歡看電影的李員，熱衷參加臉書各粉絲團舉辦的電影票抽獎活動，為提高中獎機率，2016年3月至4月，他在臉書創造數十個分身，還向同事借用臉書帳號，在活動中按贊、留言，冒用59位民眾身分參加活動，前後抽中14張電影票，接獲中獎通知後，李員便持民眾遺失身分證前往領取電影票，後臉書粉絲團管理員察覺有異，報警處理，此事才曝光。

庭訊時，李員坦承犯行，並將所得財物全數繳回；而經醫院精神鑑定，認定其患有適應障礙合併憂鬱症。

法官認為，李員為滿足一己貪念，恣意侵占他人物品，所為均非可取，但考量他無前科，且罹患精神疾病，因此予以緩刑宣告。

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