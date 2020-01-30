中和稀有雙併4層樓透天厝法拍 底價5736萬2千元

行政執行署新北分署拍賣中和一棟雙併4層樓透天法拍屋，底價5736萬餘元。（新北分署提供）

2020-01-30 12:35:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕法務部行政執行署新北分署於元宵節前夕的2月4日的「一二三聯合拍賣日」，拍賣一棟位於新北市中和區稀有的雙併4層樓透天法拍屋，底價5736萬餘元，歡迎有興趣的民眾參與搶標。

新北分署表示，2月4日開春的「一二三聯合拍賣日」不動產拍賣物件，有林口區東明三街的房屋、板橋江子翠6筆土地、蘆洲區環堤大道大樓建物、鶯歌區中正一路的建物等共23件。其中，最受矚目的，就屬坐落於新北市中和區興南路二段399巷12之1號的法拍屋，該建物是雙併4層樓透天建物中的一戶，在公寓大樓林立的雙北地區，可以說是比較少有的法拍透天建物。

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新北分署指出，該4層樓透天建物，屋齡不到4年，每一樓層面積68.91平方公尺，另含屋頂突出物面積80.37平方公尺，及陽台31.88平方公尺、雨遮4.62平方公尺，建物總面積為392.51平方公尺，屋況良好，土地總面積則為256.489642平方公尺，一樓前院可供停車，法律關係單純，最低拍賣總價5736萬2000元，保證金1148萬元，拍定後點交。

有意參與投標的民眾，可以視個人情況，選擇現場投標或通訊投標。相關拍賣訊息，請至法務部行政執行署新北分署全球資訊網不動產拍賣專區查閱。

此外，新北地檢署於109年2月4日上午10點，也在新北分署拍賣室（新北市新莊區中平路439號北棟12樓），拍賣該署刑事偵查中扣押物自用小客車1部（車輛廠牌：TOYOTA、車牌號碼AWH-0135、型式：RAV4、排氣量：1987c.c、汽缸數：4、出廠年月：2017年9月、顏色：白色，截至108年10月16日止，積欠交通違規罰鍰3,100元）。有興趣的民眾，可以在109年2月4日上午9時20分至9時50分，到新北分署地下4樓停車場實地觀覽該部車輛車況。相關資訊。

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