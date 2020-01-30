高雄買兇殺父冰屍案 主嫌長子二審判18年2月

高市買兇弒父冰屍案，高雄高分院上午宣判，被告丁泰文判處有期徒刑18年2月，比原審多2個月，洪婦處徒刑8年、共犯蔡東諺判刑13年、高志榮處徒刑15年。 （資料照）

2020-01-30 12:21:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕震驚社會的高市買兇弒父冰屍案，高雄高分院上午宣判，被告丁泰文不滿父親敗光祖產，涉嫌與母親洪瑞敏合謀後，找友人行兇，依殺害直系血親罪，判處丁有期徒刑18年2月，比原審多2個月，洪婦處徒刑8年、共犯蔡東諺判刑13年、高志榮處徒刑15年。

判決書指出，26年前洪瑞敏與丁盛芳結婚後，因丁男長期對妻小家暴，洪女為維繫家庭百般忍受，長子丁泰文不僅遭毆，甚至目賭父親對其母和弟弟等人施暴，因而懷恨在心。

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洪女經營飲料店賺錢供生活所需，常被其夫取走花用，甚至連2014年2月丁男繼承父親遺產3千萬元，也因其出入酒店、賭博場所、遊藝場、搞外遇，短短4年揮霍殆盡，致家人需在外租屋居住，也引發洪婦、丁泰文不滿。

2018年5月間，丁男又因細故遷怒妻子，洪婦於是與長子決定行兇，由丁泰文找友人蔡東諺、高志榮共謀，並在6月4日前往前鎮區丁父住處殺人後，蔡、高分別獲得28萬、26萬元報酬。

據了解，案發後被告等人，將屍體藏放在自家透天厝一樓冰櫃，長達近百日，洪婦卻向警方謊報其夫失蹤。同年9月10日深夜，潘姓警員前往訪查時聞到屍臭，以鬼神因果關係之說，嚇得洪女和盤托出情節，買兇殺父案始曝光。

二審上午判決，洪婦、蔡、高等3人刑度均未變，只有丁男比審多2個月徒刑，可上訴。

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