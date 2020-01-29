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泰國正妹遊平溪掉錢包 警靠IG找到人

泰國正妹遊平溪時不慎遺失皮包，警方利用IG聯繫到她到派出所領回。（翻攝自instagram）

泰國正妹遊平溪時不慎遺失皮包，警方利用IG聯繫到她到派出所領回。（翻攝自instagram）

2020-01-29 15:54:05

〔記者吳昇儒／新北報導〕擔任模特兒泰國籍Akpapun姓女子趁著過年期間來台灣遊玩，皮包卻不小心遺失，被熱心的民眾拾獲送到派出所。碰巧平溪派出所長的未婚妻是泰籍華僑，憑藉的上面的姓名透過IG通話聯繫上對方，成功將皮包交給Akpapun小姐。

有熱心的民眾在平溪老街拾獲皮包後，直接送到平溪派出所，但警員一看卻發現，失主是一名泰國正妹，裡面有萬元台幣及些許泰銖，還有護照，但她的證件全都是泰文，根本看不懂，十分頭大，不知道該怎麼聯繫失主。

剛好所長姚志翰巡邏返所，聽到同事們在討論該事時，立刻聯繫自己的未婚妻，透過她幫忙翻譯，並且由證件上的資料找到失主的IG，並透過IG直接與對方連繫，請她到平溪派出所領回失物。

Akpapun小姐在導遊的帶領下，跑到派出所內領取皮包，並表示找不到皮包非常著急，正準備請導遊帶自己到附近的派出所報案，沒想到卻接到所長未婚妻的電話，及時找回皮包，才沒打壞到台灣遊玩的興致，非常感謝台灣的警察幫忙。

瑞芳警分局表示，平溪老街等景點，遊客眾多，民眾在推擠間常不經意遺失物品，呼籲民眾在行進間，或前往下一景點前，能先檢查隨身行李，才能避免遺失物品，壞了遊興。

泰國正妹到派出所領回遺失的皮包。（記者吳昇儒翻攝）

泰國正妹到派出所領回遺失的皮包。（記者吳昇儒翻攝）

泰國正妹遊平溪時不慎遺失皮包，警方利用IG聯繫到她到派出所領回。（翻攝自instagram）

泰國正妹遊平溪時不慎遺失皮包，警方利用IG聯繫到她到派出所領回。（翻攝自instagram）

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