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網友轉貼「陳玉珍沒了心跳」假訊息 法官裁定不罰

當時國民黨總統候選人韓國瑜曾到醫院探望立委陳玉珍。（資料照）

當時國民黨總統候選人韓國瑜曾到醫院探望立委陳玉珍。（資料照）

2020-01-29 12:52:51

〔記者黃捷／台北報導〕「卡神」楊蕙如涉嫌霸凌大阪辦事處內幕曝光後，國民黨立委前往外交部抗議，其中陳玉珍手被門夾傷送醫，竟有一名何姓網友在網路上轉貼「陳玉珍沒了心跳」假訊息，遭到警方依違反社會秩序維護法送辦，但台北地院認為，內容不至於影響公共安寧，裁定不罰。

多名國民黨立委12月6日到外交部抗議，推擠過程中陳玉珍的手被門夾到，身體不適遭送醫急救。陳玉珍躺在病床上的照片公開後，有中國網友發現生命偵測設備上沒有顯示任何數據，留言：「國民黨立委陳玉珍被夾到手身受重傷，情況危急。據一名國民黨議員稱，蔡當局把陳玉珍夾到缺氧。事發後，韓國瑜等國民黨人前往醫院重症急救區探望陳立委，令人心痛的是，陳立委已經沒有了心跳。」

何姓網友發現這則貼文，於12月9日轉貼至韓國瑜的粉絲專頁上，警方網路巡邏時發現，認為這是假訊息，尋嫌通知何到案，訊後依違反社維法「散布謠言」移送台北地院新店簡易庭裁處。

不過，法官認為網友是因生命偵測設備上沒有數據，才會反諷「夾到缺氧」、「沒有心跳」，也有媒體引用報導，而政治人物的言行均屬可受公評之事，何姓網友未經查證轉貼假訊息雖有不當，但內容並非涉及恐怖或攻擊，不足使聞者因而產生畏懼或恐慌，致影響公共安寧，並不構成社維法，裁定不罰。

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